В здании бывшей школы на улице Луначарского начался ремонт

На прошлой неделе читатели нашего издания сообщили, что в здании на улице Луначарского, в котором ранее находилась школа «Гармония», начались ремонтно-строительные работы. Мы побывали там и убедились, что это действительно так. После чего обратились в министерство образования и науки Калужской области с просьбой пояснить, кто и с какой целью ремонтирует здание.

- Здание бывшей школы «Гармония» передано министерством экономического развития Калужской области в безвозмездное пользование Автономной некоммерческой организации (АНО) «Калужская международная школа», - пояснили нам в министерстве. – Решения по направлению ремонтных работ и поиску средств принимаются самой организацией.

Строение, расположенное по адресу: Луначарского, 16, – является выявленным объектом культурного наследия. Это бывшее училище имени императора Александра III, построено в XIX веке. В январе 2016 года здание признано аварийным и не подлежащим использованию для ведения образовательного процесса.

С тех пор школьный корпус пустовал. Время от времени в городе возникали разговоры, что здание якобы выкупил некий инвестор, который собирается его снести и построить на этом месте очередной торговый центр.

Школа «Гармония», которая располагалась на улице Луначарского около 40 лет, переехала на улицу Салтыкова-Щедрина в здание, где ранее находилось училище № 16.

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