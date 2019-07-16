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Как калужский купец прославился в Смоленске

16.07.2019 21:30 0 168 Татьяна Светлова
Как калужский купец прославился в Смоленске

В ХIХ веке наш земляк Фёдор Андреевич Ланин смог разбогатеть так, что стал известен и в Калуге, и в Смоленске.

Родился он в 1800 году в калужской мещанской семье. Поначалу Ланин работал приказчиком у купца Бекина. Однако был предприимчивым, начал торговать и вскоре открыл собственное дело. Познакомился с уже именитым в том время купцом Осипом Павловичем Пестриковым. Они были практически ровесниками. Осип Павлович всего на три года старше Фёдора Андреевича. Пестриков всяческие покровительствовал Ланину, помог ему встать на ноги.

Несколько домов и магазинов

Фёдор Ланин наживает приличный капитал, становится купцом 1-й гильдии Смоленского и Калужского купеческих обществ.

В Смоленске у Фёдора Андреевича было несколько добротных каменных домов, 8 магазинов. В 1843 году он открывает «Торговый дом Ланиных», а вместе с компаньоном Пестриковым —  первый частный банк, на сооружение которого внёс 35 тыс. рублей. При этом Ланин активно работал в городской Думе, в различных обществах и попечительских советах, одно время занимал пост городского головы и главы смоленского купечества —  старосты. Был награждён серебряной медалью на Станиславской ленте и серебряной медалью на Анненской ленте. В 1874 году Фёдор Андреевич Ланин по решению городской Думы становится почётным гражданином города Смоленска. Умер он 9 декабря 1876 года, в один год со свои другом и компаньоном Пестриковым.

Выращивал хмель

У Фёдора Андреевича и его жены Марии Александровны было трое сыновей — Фёдор, Пётр, Николай и три дочери. Продолжателем семейного дела стал сын Пётр, который родился в 1847 году. Он успешно торговал оптом и в розницу чаем, кофе, какао, хлебом, кожевенными изделиями, вином, тканями и прочими товарами и вёл банковские дела. Кроме того, скупал земли, занимался аграрным хозяйством. В Смоленской губернии владел имением «Рогачёво», где занялся выращиванием хмеля, смекнув, что тот потребуется для пивоварения и будет пользоваться спросом. ­Прекрасно преуспел в этом деле. На Всероссийской выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде он даже удостоился высшей награды — серебряной медали — за высокое качество своей продукции.

Тратил деньги на благотворительность

Ланины занимались благотворительностью. Основали Вольное пожарное общество в Смоленске. Жертвовали значительные суммы на благоустройство города. ­Учредили фонд помощи ­невестам-бесприданницам, а ещё открыли богадельню.

Петра Ланина в Смоленске уважали, он был членом Императорского российского общества садоводства, Общества охотников конского бега, членом правления Российского общества покровительства животным, наблюдательного Комитета общества взаимного страхования от огня имущества, представителем от городской Думы в Смоленской уездной оценочной комиссии, членом губернского попечительства детских приютов, почётным смотрителем второго городского училища.

В 1886 году Пётр Ланин передал городу в аренду здание для учреждённой 4-классной женской гимназии. Но учебных помещений не хватало. Попросили Ланина дать согласие на сооружение пристройки. Тот согласился. За год к  существовавшему зданию пристроили новый трёхэтажный корпус. В 1917 году гимназию упразднили.

Эта статья была опубликована в №28 газеты Калужский перекрёсток от 10.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


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Автор
Татьяна Светлова 
Тэги: общество история
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