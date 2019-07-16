Артамонов вошел в зону стабильной устойчивости в рейтинге губернаторов

Ведущие федеральные СМИ, в том числе РБК и Ведомости, опубликовали очередной рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг». Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вошел в зону стабильной устойчивости, набрав в ней максимальные 15 балов. В Центральном Федеральном округе глава региона уверенно занимает 7 строку из 18 глав регионов.
Из критериев, которые повлияли на позицию в рейтинге калужского губернатора, - успешная реализация крупных инвестиционных проектов в регионе, экономическая привлекательность области. Не последнюю роль играет позиционирование губернатора на российском политическом небосклоне. Артамонову удалось сформировать уникальный бренд – «Калужская область», который устойчиво позиционируется вместе с терминами «успешное развитие» и «регион-лидер».
Кроме этого губернатору удается избегать сколь либо значимых федеральных и региональных конфликтов, связанных с Калужской областью. Это, безусловно, добавляет ему очков в рейтинге устойчивости.
Итог нынешнего рейтинга – позиции Анатолия Артамонова сильны, он рассматривается как фигура, способная успешно выиграть ближайшие выборы, намеченные на осень 2020 года.
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