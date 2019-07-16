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Внимание: на Городском рынке вас ожидает Ржаник!

16.07.2019 09:30 0 600 Лилия Булаевская, Фото Сергея Константинова.
Внимание: на Городском рынке вас ожидает Ржаник!

В пятницу, 5 июля, на рынке «Калуга» открылся второй торгово-выставочный центр ЗАО «Хлебокомбинат».

«А мы тут плюшками балуемся!»
— Эти булочки — ​по 16 рублей. А хлебушек — ​по 23. Да, цены у нас такие же вкусные, как продукция, — ​свою работу продавец Ольга Голубева знает на все сто. Консультирует каждого покупателя спокойно и компетентно. Отпускает быстро, чтобы многочисленным посетителям новой торговой точки не приходилось толпиться в ожидании. Ведь новый торгово-выставочный центр «У Ржаника» с момента открытия вообще никогда не пустует. Густой аромат свежеиспеченного хлеба, который доносится из нового павильона, не оставляет посетителям ни малейшего шанса пройти мимо.
На 36 квадратных метрах здесь расположились и полки с продукцией Калужского хлебокомбината, и вкуснейшие обнинские торты.

Мимо павильона на рынке пройти просто невозможно.

— Наш любимый хлебушек теперь и на рынке будет? — ​радуются посетители. — ​Как здорово! А то в город не всегда удается вырваться! Тем более сейчас, когда дорогу у нас ремонтируют.
И через 15 минут ​они уже уносят домой желтые пакетики, туго набитые плюшками, хлебушком, разноцветными булочками (это новинка хлебокомбината, которая своей яркостью особенно радует малышей) и вкусными подарками, который хлебосольный хозяин Ржаник приготовил всем первым посетителям.

Только натурпродукт
Стиль интерьера нового павильона в точности повторяет дизайн помещения торгово-выставочного центра «У Ржаника» на Карла Либкнехта. Оформляя павильон, художники мастерски передали энергетику русского поля с мельницей в лучах солнца. Предпочтение отдали светлым тонам и натуральным материалам.

Для каждого покупателя здесь найдутся и добрый совет, и его любимый хлебушек.

Этот рустикальный стиль как нельзя лучше отражает политику хлебокомбината, главный принцип которой — ​экологичность и натуральность.

— Цель открытия этой торговой точки — ​популяризация натуральной и полезной продукции Калужского хлебокомбината, — ​говорит управляющая торгово-выставочными центрами «У Ржаника» Тамара Коннова. — ​Здесь представлены все сорта нашего хлеба. Как, впрочем, и наши современные технологии.

Сам себе хлебопек
Свежайший горячий хлеб на столах посетителей нового павильона будет всегда. Ведь вся продукция предприятия представлена в торгово-выставочном центре еще и в виде замороженных полуфабрикатов и в высокой степени готовности. Поэтому он работает и как кафе.

У Галины Полуниной продукцию Калужского хлебокомбината обожает вся семья.

Звонишь на «горячую линию»: +7–980–510–21–69, заказываешь то, что хочешь, и получаешь все прямо с пылу с жару. И отобедать можно здесь же, запивая сдобный перекус латте, эспрессо или капучино, приготовленным для вас в кофе-машине.

Калужский хлебокомбинат активно внедряет в жизнь земляков замороженный хлеб, который на Западе занимает уже порядка 70–80% хлебного рынка. В России эти показатели намного ниже — ​пока всего 10–15%. Хорошо, что есть у нас прогрессивные производители, готовые исправить эту досадную несправедливость. По словам представителей Калужского хлебокомбината, технологии заморозки ведут к повышению рентабельности и качества по сравнению с традиционным процессом.

— Кстати, мы готовы обучать этой технологии небольшие магазины, в которых продается наша продукция, предоставлять им печки в аренду, — ​говорит Тамара Михайловна.
Чтобы самому «испечь» полезный натуральный хлеб или булочку, вам понадобятся микроволновая печь или духовка, замороженные полуфабрикаты, 2 часа на дефростацию и всего 15 минут на выпекание.

В замороженном виде есть и хлеб, и, как ее здесь называют, мелкоштучная продукция: булочки со сладкой начинкой, рогалики. Глаза разбегаются, хочется накупить всего и сразу. Ну так и не надо себя ограничивать! И совсем необязательно, придя домой, со всех ног бежать к духовке и готовить все в день покупки: в замороженном виде хлебобулочные изделия могут храниться до полугода!
С хлебом высокой степени готовности (до 95%) все еще проще. Положил в микроволновку или духовой шкаф — ​и уже через 15 секунд(!) поставил на стол горячий и ароматный хлебушек.
Не верите нам на слово? Тогда заходите в ТВЦ «У Ржаника», делайте вкусные и полезные покупки и убеждайтесь в этом сами!

Диана и Станислав знают: для дочек Ани и Полины нет лучшего лакомства, чем булочки в желтых пакетиках.

В ТВЦ «У Ржаника» на территории городского рынка ­«Калуга» вас ждут ежедневно, с 8 утра до 8 вечера. 

  • Телефон для связи: +7-980-510-21-69.

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Авторы
Лилия Булаевская 
Фото Сергея Константинова.
Тэги: общество
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