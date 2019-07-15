Екатерина II называла Москву столицей безделья

Вид Подновинского предместья в Москве, 1799 год. На гравюре изображены столкнувшиеся экипажи — видно, что пострадали даже люди. Рядом торговец предлагает свои товары, а дальше видны аттракционы и народные гулянья.
В Музейно-краеведческом центре «Дом Батенькова» (ул. Суворова, 42) можно познакомиться с Москвой конца ХVIII – начала ХIХ века по гравюрам француза Жерара Делабарта и воспоминаниям современников.
Французский художник показал улицы Москвы без всяких прикрас, такими, какими они были на самом деле. Люди ведут свою привычную жизнь: прогуливаются дамы, предлагают свои товары торговцы, вот столкнулись конные экипажи, а вот ведут в тюрьму преступников, нищие просят милостыню… Называется выставка «Какой необычный город».
— Это Москва до событий 1812 года — конца правления Екатерины II, периода правления Павла I и начала правления Александра I, — рассказывает директор Музейно-краеведческого центра «Дом Батенькова» Елена ЛЕВИНА. — Это время называют периодом красоты и славы. Тогда происходили большие изменения в культуре, моде, стиле жизни. Выпускались новые газеты, журналы, книги. Облик Москвы менялся. Уходил древнерусский стиль. Появлялись широкие улицы, ансамбли в классическом стиле. Сохранилось большое количество воспоминаний иностранцев, которые посещали в то время Москву. Многие называли её азиатским городом из-за яркого смешения стилей, элементов культуры, необыкновенной архитектуры, особой нарядности. Всё это поражало и восхищало.
Прибыл в Россию и французский художник Жерар Делабарт. О нём очень мало сведений. Известно, что помогало ему какое-то влиятельное лицо. Сначала Делабарт рисует виды Петербурга. Эти работы видит Екатерина II, они ей очень нравятся, она заказывает французу 10 картин и даёт свободу в выборе натуры. Делабарт рисует городское пространство, людей. После смерти Екатерины II к художнику обращается Павел I, который не приемлет реформ. Он не любит Петербург, считает, что в Москве его больше уважают. Его коронация, а коронации всегда проходили в Москве, несмотря на то что столицей был Петербург, длилась целых две недели. Поэтому Делабарт по заказу Павла изображает Москву приглаженной, подчёркивая царское величие. Сохранилось 15 его рисунков, они находятся в Русском музее. Судьба работ французского художника сложилась весьма интересно. Их стали тиражировать в гравюрах, они даже продавались в Москве. Художники брали его гравюры, применяли к ним акварель, а после войны 1812 года дорисовывали на них пожары в Москве.
Вид Кремля, 1799 год. Кремлёвская стена соединена с низкой стеной Китай-города, одна из башен которой уже сильно разрушена. На переднем плане изображена упавшая лошадь, запряжённая в экипаж, к которой сразу кинулись слуги.
У нас на выставке представлены работы с изображением города до 1812 года.
«Живут в Москве с декабря по февраль»
Гравюры Делабарта на выставке сопровождают высказывания о Москве известных людей того времени. Вот что пишет австрийский фельдмаршал и дипломат принц де Линь: «Этот город уподобляется четырём или пяти сотням замков вельможей, которые приехали со своими деревнями, чтобы жить вместе… Знатные господа империи, заскучав при дворе, живут здесь по своему желанию, негодуя на всё и всё критикуя. Императрица знает об этом — вообще, но она не желает знать никаких частностей».
Сама Екатерина II отзывается о Москве так: «Я вовсе не люблю Москву. Москва — столица безделья. Никогда народ не имел перед глазами больше предметов фанатизма, как чудотворные иконы на каждом шагу, попы, монастыри, богомольцы, нищие, воры, бесполезные слуги в домах, площади которых огромны, а дворы — грязные болота. Обыкновенно каждый дворянин имеет в городе не дом, а маленькое поместье. И вот такой сброд разношёрстной толпы, которая всегда готова сопротивляться доброму порядку и с незапамятных времён возмущаться по малейшему поводу…
Москвичи Москву страстно любят и думают, что не живут нигде, кроме Москвы. Однако все богачи, все имущие люди последним зимним путём выезжают оттуда и возвращаются к Рождеству. То есть живут в Москве с декабря по февраль».
О моде и снах
В одной из витрин выставки — журнал «Экономический магазин», который в 1780–1789 годах издавал Андрей Тимофеевич Болотов. Журнал достаточно толстый. В нём печатались бытовые советы на самые разные темы, художественные произведения — в основном рассказы, а также рецензии на новые издания и модные тенденции. Есть любопытная заметка: «К убору из волос цветочные гирлянды ещё употребляются. Гребень должен быть на боку. Суконные женские рединкоты (разновидность костюма для занятий верховой ездой, представлявшая собой нечто среднее между пальто и длинным приталенным жилетом) делают зелёного цвета… Носят белые атласные мамелюки (женская верхняя одежда с широкой спинкой в сборку) с лебяжьей опушкой. Вместо кружевных покрывал все, даже богатые женщины, надели кисейные (хлопчатобумажная ткань). Поутру носят кофточку с юбкой, чрезвычайно короткой. Модный цвет шалей — коричневый.
Мужчины носят по три жилета. Один жилет всегда бывает казимировый (шерстяная ткань), красный или полосатый, а другой — белый атласный…
Вид Спасских ворот, 1799 год. На переднем плане — развалины, так как площадь расчищалась, строились новые здания.
Сапоги с большими жёлтыми отворотами до колена, следственно, гораздо короче прежнего. Чулок должно быть несколько видов…»
Иногда авторы журнала дают свои комментарии по модным трендам: «Нарядные платья вырезают назади и спереди чрезвычайно низко, рукавов почти нет, так что у всего бюста едва только плечи несколько закрыты. Любопытно знать, до какой чрезвычайности мода обнажать себя ещё дойдёт. Мода, которая с постоянством необыкновенным… продолжается уже несколько лет, ни слушается журналистов и торжествует даже над стихиями, не страшась ни морозов, ни солнечных лучей!»
Приводились в журнале и разные забавные факты: «Нечто о сновидениях (замечание иностранных). Сие замечание для курьёзности, а не с тем, чтобы в справедливости того мог я поручиться, ибо в том надлежит удостовериться опытом, а мне сего делать не случилось, желающие же могут испытать сие сами.
Они (иностранцы) говорят, что ежели хотеть, чтобы в наступающую ночь снились хорошие и приятные сны, то в тот вечер не надобно ничего есть либо поесть умеренно. В конце ужина поболее поесть салата, составленного из мелиссной травы с виноградным вином, сахаром или деревянным (оливковым) маслом и очень малым количеством уксуса. А того лучше, если употребить в пищу траву сию совсем сырую и одну. Отчего и будут представляться во сне по большей части зелёные сады, весёлые аллеи, тенистые леса и другие подобные тому пленящие местоположения».
Выставка будет работать до 26 августа. Здесь много и других интересных изданий, а у каждой гравюры можно подолгу задерживаться, рассматривая детали Кремля, обстановку улиц, горожан... Кстати, считается, что на одной из гравюр Делабарт изобразил себя, наблюдающего за происходящим в Москве.
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