Екатерина II называла Москву столицей безделья

Вид Подновинского предместья в Москве, 1799 год. На гравюре изображены столкнувшиеся экипажи — видно, что пострадали даже люди. Рядом торговец предлагает свои товары, а дальше видны аттракционы и народные гулянья.

В Музейно-­краеведческом центре «Дом Батенькова» (ул. Суворова, 42) можно познакомиться с Москвой конца ХVIII – начала ХIХ века по гравюрам француза Жерара Делабарта и воспоминаниям современников.

Французский художник показал улицы Москвы без всяких прикрас, такими, какими они были на самом деле. Люди ведут свою привычную жизнь: прогуливаются дамы, предлагают свои товары торговцы, вот столкнулись конные экипажи, а вот ведут в тюрьму преступников, нищие просят милостыню… Называется выставка «Какой необычный город».

— Это Москва до событий 1812 года — конца правления Екатерины II, периода правления Павла I и начала правления Александра I, — рассказывает директор Музейно-­краеведческого центра «Дом Батенькова» Елена ЛЕВИНА. — Это время называют периодом красоты и славы. Тогда происходили большие изменения в культуре, моде, стиле жизни. Выпускались новые газеты, журналы, книги. Облик Москвы менялся. Уходил древнерусский стиль. Появлялись широкие улицы, ансамбли в классическом стиле. Сохранилось большое количество воспоминаний иностранцев, которые посещали в то время Москву. Многие называли её азиатским городом из-за яркого смешения стилей, элементов культуры, необыкновенной архитектуры, особой нарядности. Всё это поражало и восхищало.

Прибыл в Россию и французский художник Жерар Делабарт. О нём очень мало сведений. Известно, что помогало ему какое-­то влиятельное лицо. Сначала Делабарт рисует виды Петербурга. Эти работы видит Екатерина II, они ей очень нравятся, она заказывает французу 10 картин и даёт свободу в выборе натуры. Делабарт рисует городское пространство, людей. После смерти Екатерины II к художнику обращается Павел I, который не приемлет реформ. Он не любит Петербург, считает, что в Москве его больше уважают. Его коронация, а коронации всегда проходили в Москве, несмотря на то что столицей был Петербург, длилась целых две недели. Поэтому Делабарт по заказу Павла изображает Москву приглаженной, подчёркивая царское величие. Сохранилось 15 его рисунков, они находятся в Русском музее. Судьба работ французского художника сложилась весьма интересно. Их стали тиражировать в гравюрах, они даже продавались в Москве. Художники брали его гравюры, применяли к ним акварель, а после вой­ны 1812 года дорисовывали на них пожары в Москве.

Вид Кремля, 1799 год. Кремлёвская стена соединена с низкой стеной Китай-­города, одна из башен которой уже сильно разрушена. На переднем плане изображена упавшая лошадь, запряжённая в экипаж, к которой сразу кинулись слуги.

У нас на выставке представлены работы с изображением города до 1812 года.

«Живут в Москве с декабря по февраль»

Гравюры Делабарта на выставке сопровождают высказывания о Москве известных людей того времени. Вот что пишет австрийский фельд­маршал и дипломат принц де Линь: «Этот город уподоб­ляется четырём или пяти сотням замков вельможей, которые приехали со своими деревнями, чтобы жить вместе… Знатные господа империи, заскучав при дворе, живут здесь по своему желанию, негодуя на всё и всё критикуя. Императрица знает об этом — вообще, но она не желает знать никаких частностей».

Сама Екатерина II отзывается о Москве так: «Я вовсе не люблю Москву. Москва — столица безделья. Никогда народ не имел перед глазами больше предметов фанатизма, как чудотворные иконы на каждом шагу, попы, монастыри, богомольцы, нищие, воры, бесполезные слуги в домах, площади которых огромны, а дворы — грязные болота. Обыкновенно каждый дворянин имеет в городе не дом, а маленькое поместье. И вот такой сброд разношёрстной толпы, которая всегда готова сопротивляться доброму порядку и с незапамятных времён возмущаться по малейшему поводу…

Москвичи Москву страстно любят и думают, что не живут нигде, кроме Москвы. Однако все богачи, все имущие люди последним зимним путём выезжают оттуда и возвращаются к Рождеству. То есть живут в Москве с декабря по февраль».

О моде и снах

В одной из витрин выставки — журнал «Экономический магазин», который в 1780–1789 годах издавал Андрей Тимофеевич Болотов. Журнал достаточно толстый. В нём печатались бытовые советы на самые разные темы, художественные произведения — в основном рассказы, а также рецензии на новые издания и модные тенденции. Есть любопытная заметка: «К убору из волос цветочные гирлянды ещё употребляются. Гребень должен быть на боку. Суконные женские рединкоты (разновидность костюма для занятий верховой ездой, представлявшая собой нечто среднее между пальто и длинным приталенным жилетом) делают зелёного цвета… Носят белые атласные мамелюки (женская верхняя одежда с широкой спинкой в сборку) с лебяжьей опушкой. Вместо кружевных покрывал все, даже богатые женщины, надели кисейные (хлопчатобумажная ткань). Поутру носят кофточку с юбкой, чрезвычайно короткой. Модный цвет шалей — коричневый.

Мужчины носят по три жилета. Один жилет всегда бывает казимировый (шерстяная ткань), красный или полосатый, а другой — белый атласный…

Вид Спасских ворот, 1799 год. На переднем плане — развалины, так как площадь расчищалась, строились новые здания.

Сапоги с большими жёлтыми отворотами до колена, следственно, гораздо короче прежнего. Чулок должно быть несколько видов…»

Иногда авторы журнала дают свои комментарии по модным трендам: «Нарядные платья вырезают назади и спереди чрезвычайно низко, рукавов почти нет, так что у всего бюста едва только плечи несколько закрыты. Любопытно знать, до какой чрезвычайности мода обнажать себя ещё дойдёт. Мода, которая с постоянством необыкновенным… продолжается уже несколько лет, ни слушается журналистов и торжествует даже над стихиями, не страшась ни морозов, ни солнечных лучей!»

Приводились в журнале и разные забавные факты: «Нечто о сновидениях (замечание иностранных). Сие замечание для курьёзности, а не с тем, чтобы в справедливости того мог я поручиться, ибо в том надлежит удостовериться опытом, а мне сего делать не случилось, желающие же могут испытать сие сами.

Они (иностранцы) говорят, что ежели хотеть, чтобы в наступающую ночь снились хорошие и приятные сны, то в тот вечер не надобно ничего есть либо поесть умеренно. В конце ужина поболее поесть салата, составленного из мелиссной травы с виноградным вином, сахаром или деревянным (оливковым) маслом и очень малым количеством уксуса. А того лучше, если употребить в пищу траву сию совсем сырую и одну. Отчего и будут представляться во сне по большей части зелёные сады, весёлые аллеи, тенистые леса и другие подобные тому пленящие местоположения».

Выставка будет работать до 26 августа. Здесь много и других интересных изданий, а у каждой гравюры можно подолгу задерживаться, рассматривая детали Кремля, обстановку улиц, горожан... Кстати, считается, что на одной из гравюр Делабарт изобразил себя, наблюдающего за происходящим в Москве.

Эта статья была опубликована в №28 газеты Калужский перекрёсток от 10.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.