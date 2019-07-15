Косуля Юля: в Калуге спасают новорожденную сиротку

На днях в деревню в Юхновском районе забрёл детёныш косули. Местные жители привезли животное егерю-охотоведу, а тот обратился за помощью в центр реабилитации диких животных «Феникс». Косуля сейчас находится в Калуге, ей дали кличку Юля.

- Трудно сказать, почему она осталась сиротой, - рассказала нам 15 июля руководитель «Феникса» Вероника МАТЮШИНА. - Скорее всего, мать погибла. Мы каждый день получаем звонки о сбитых на дорогах косулях. Возможно, мать убили браконьеры. Сейчас охота запрещена. Но недавно нам сообщили, что подстреленный лось зашёл в деревню. На место выехали егеря.

Косуле меньше недели. Животное чувствует себя хорошо. Уже немного освоилось в центре.

Вероника отмечает, что косулю, в отличие от лося, который сильно привязывается к людям, после общения с человеком можно вернуть в природу.