Косуля Юля: в Калуге спасают новорожденную сиротку

На днях в деревню в Юхновском районе забрёл детёныш косули. Местные жители привезли животное егерю-охотоведу, а тот обратился за помощью в центр реабилитации диких животных «Феникс». Косуля сейчас находится в Калуге, ей дали кличку Юля.
- Трудно сказать, почему она осталась сиротой, - рассказала нам 15 июля руководитель «Феникса» Вероника МАТЮШИНА. - Скорее всего, мать погибла. Мы каждый день получаем звонки о сбитых на дорогах косулях. Возможно, мать убили браконьеры. Сейчас охота запрещена. Но недавно нам сообщили, что подстреленный лось зашёл в деревню. На место выехали егеря.
Косуле меньше недели. Животное чувствует себя хорошо. Уже немного освоилось в центре.
Вероника отмечает, что косулю, в отличие от лося, который сильно привязывается к людям, после общения с человеком можно вернуть в природу.
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