Главная > Новости > Общество

«Рыба моей мечты»: победители получили призы

15.07.2019 11:15 0 630 Редакция

В воскресенье, 14 июля, отмечался День рыбака. А в пятницу, 12 числа, мы подвели итоги конкурса «Рыба моей мечты», а также вручили призы участникам (правда, не всем, оставшихся с нетерпением ждём в нашей редакции).

Главный приз от нашего партнёра «Ваш финансовый помощник» - магнитолу и плед – получил Виктор Давыдов (на фото выше).

Так же мы поощрили призами лидеров читательского голосования. Три человека получили по два билета на «Дискотеку 90-х»

Светлана Новик. Заехала за призом по пути на рыбалку.

Дмитрий Мачинский. В эти дни готовится к поездке на рыбалку в Астрахань.

Дмитрий Манакин получил приз за своего 7-летнего сына Михаила.

 

Генеральный партнёр конкурса - Все финансовые услуги в одном офисе

Компания «Ваш Финансовый помощник» оказывает населению максимальный набор финансовых услуг в одном месте. Такой принцип работы принято называть «финансовый супермаркет», только вместо колбасы и шампуня здесь представлены банковские, страховые и инвестиционные продукты. Так, в офисе компании вы сможете без комиссии оплатить коммуналку или оформить страховой полис. Причем страхование охватывает практически все варианты: ОСАГО и КАСКО, страхование жизни, имущество и здоровья, ипотечное страхование и страхование туристов.

Для желающих улучшить свои жилищные условия «Ваш финансовый помощник» предлагает разнообразные ипотечные продукты. Здесь можно взять кредиты на вторичное жилье и новостройки, использовать военную ипотеку, материнский капитал и залоговый кредит. Здесь же можно совершить мгновенные денежные переводы по всему миру, оплатить штрафы, пополнить банковские карты и многое другое.

Для удобства клиентов «Ваш финансовый помощник» работает только с проверенными партнерами, имеющими хорошую репутацию. Такими, как АО «Альфа-Банк», ООО «АбсолютСтрахование», АО КБ «Юнистрим», АО»Тинькофф Страхование», САО «ВСК», АО «Банк ДОМ.РФ», ООО «ВСК-Линия жизни», АО «Технологическая компания «Центр», Потребительское Общество «Потребительское Общество НациональногоРазвития» и т.д

Офисы компании представлены развитой региональной сетью: в Калужской области они открыты не только в Калуге, но и в Обнинске.

Ждем вас по адресам:

  • г. Калуга, пл. Победы, д. 2
  • г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79
  • пн-пт: 09:00-21:00
  • сб-вс: 10:00-18:00
  • тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

Оплата ЖКХ и денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия ЦБ РФ № 3467 от 11.09.2015 г.  Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, лицензия № 3467, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866, АО «Группа Ренессанс Страхование», лицензия СИ № 1284. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312 от 19.12.2018 г.. Не является публичной офертой. На правах рекламы. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Подробнее об услугах Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» -  по тел.: 88007077499, звонок бесплатный, или в офисах компании.

 

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Редакция 
Тэги: общество peклама
Еще новости из рубрики «Общество»

К дому на Кирова добавят пристройку 15.07.2019 08:57

«Я сделал первое селфи в космосе» 14.07.2019 21:30

Место силы, или Как Байкал проверяет людей на прочность 12.07.2019 21:30

Двое школьников спасли двухлетнего малыша 12.07.2019 15:53

«Рыба моей мечты»: объявляем победителей 12.07.2019 11:26

Народные новости
2673 8
svezhivin
3381 18
analav
1744 15
caesar

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 16 июля, 12:00
Курс "Берегиня"
Дом мастеров
ср 17 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
сб 20 июля, 12:00
Мероприятия в Полотняном заводе (июль)
п. Полотняный Завод, музей
сб 20 июля, 14:00
Парад плотов
Калужская область
сб 27 июля, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Калужская область

Для детей

пт 19 июля, 15:00
Детский уличный квест на внимательность
Калуга
ср 31 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

чт 18 июля, 19:00
«Душа земли Калужской»
Гостиные ряды
пт 19 июля, 12:00
Открытие фестиваля Фонда Святослава Рихтера
Гостиные ряды
пт 26 июля, 19:00
«Золотые хиты советской эстрады»
Гостиные ряды
пт 02 августа, 19:00
Денис Мажуков & BAND «От буги-вуги до рок-н-ролла»
Гостиные ряды

Кино

Человек-паук: Вдали от дома
Норм и Несокрушимые: Большое путешествие
История игрушек 4
Тайная жизнь домашних животных 2
Блоги компаний

С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

05 июл 2019 12:48
Новости компаний

РСХБ назвал города проведения фестиваля «СВОЁ» в 2019 году

Пусть память будет светлой

Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.

Калужский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы в I полугодии 2019 года

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

Газэнергобанк 05 июл 2019 12:48

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Новости партнеров

Киберспорт в России: есть к чему стремиться!

Когда стоит рефинансировать кредит?

Особенности международных перевозок умерших – ритуальные услуги иностранцам в России

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.