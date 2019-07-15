«Рыба моей мечты»: победители получили призы

В воскресенье, 14 июля, отмечался День рыбака. А в пятницу, 12 числа, мы подвели итоги конкурса «Рыба моей мечты», а также вручили призы участникам (правда, не всем, оставшихся с нетерпением ждём в нашей редакции).

Главный приз от нашего партнёра «Ваш финансовый помощник» - магнитолу и плед – получил Виктор Давыдов (на фото выше).

Так же мы поощрили призами лидеров читательского голосования. Три человека получили по два билета на «Дискотеку 90-х»

Светлана Новик. Заехала за призом по пути на рыбалку.

Дмитрий Мачинский. В эти дни готовится к поездке на рыбалку в Астрахань.

Дмитрий Манакин получил приз за своего 7-летнего сына Михаила.

Генеральный партнёр конкурса - Все финансовые услуги в одном офисе

Компания «Ваш Финансовый помощник» оказывает населению максимальный набор финансовых услуг в одном месте. Такой принцип работы принято называть «финансовый супермаркет», только вместо колбасы и шампуня здесь представлены банковские, страховые и инвестиционные продукты. Так, в офисе компании вы сможете без комиссии оплатить коммуналку или оформить страховой полис. Причем страхование охватывает практически все варианты: ОСАГО и КАСКО, страхование жизни, имущество и здоровья, ипотечное страхование и страхование туристов.

Для желающих улучшить свои жилищные условия «Ваш финансовый помощник» предлагает разнообразные ипотечные продукты. Здесь можно взять кредиты на вторичное жилье и новостройки, использовать военную ипотеку, материнский капитал и залоговый кредит. Здесь же можно совершить мгновенные денежные переводы по всему миру, оплатить штрафы, пополнить банковские карты и многое другое.

Для удобства клиентов «Ваш финансовый помощник» работает только с проверенными партнерами, имеющими хорошую репутацию. Такими, как АО «Альфа-Банк», ООО «АбсолютСтрахование», АО КБ «Юнистрим», АО»Тинькофф Страхование», САО «ВСК», АО «Банк ДОМ.РФ», ООО «ВСК-Линия жизни», АО «Технологическая компания «Центр», Потребительское Общество «Потребительское Общество НациональногоРазвития» и т.д

Офисы компании представлены развитой региональной сетью: в Калужской области они открыты не только в Калуге, но и в Обнинске.

Ждем вас по адресам:

г. Калуга, пл. Победы, д. 2

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79

пн-пт: 09:00-21:00

сб-вс: 10:00-18:00

тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

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