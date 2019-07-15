«Рыба моей мечты»: победители получили призы

В воскресенье, 14 июля, отмечался День рыбака. А в пятницу, 12 числа, мы подвели итоги конкурса «Рыба моей мечты», а также вручили призы участникам (правда, не всем, оставшихся с нетерпением ждём в нашей редакции).
Главный приз от нашего партнёра «Ваш финансовый помощник» - магнитолу и плед – получил Виктор Давыдов (на фото выше).
Так же мы поощрили призами лидеров читательского голосования. Три человека получили по два билета на «Дискотеку 90-х»
Светлана Новик. Заехала за призом по пути на рыбалку.
Дмитрий Мачинский. В эти дни готовится к поездке на рыбалку в Астрахань.
Дмитрий Манакин получил приз за своего 7-летнего сына Михаила.
Генеральный партнёр конкурса - Все финансовые услуги в одном офисе
Компания «Ваш Финансовый помощник» оказывает населению максимальный набор финансовых услуг в одном месте. Такой принцип работы принято называть «финансовый супермаркет», только вместо колбасы и шампуня здесь представлены банковские, страховые и инвестиционные продукты. Так, в офисе компании вы сможете без комиссии оплатить коммуналку или оформить страховой полис. Причем страхование охватывает практически все варианты: ОСАГО и КАСКО, страхование жизни, имущество и здоровья, ипотечное страхование и страхование туристов.
Для желающих улучшить свои жилищные условия «Ваш финансовый помощник» предлагает разнообразные ипотечные продукты. Здесь можно взять кредиты на вторичное жилье и новостройки, использовать военную ипотеку, материнский капитал и залоговый кредит. Здесь же можно совершить мгновенные денежные переводы по всему миру, оплатить штрафы, пополнить банковские карты и многое другое.
Для удобства клиентов «Ваш финансовый помощник» работает только с проверенными партнерами, имеющими хорошую репутацию. Такими, как АО «Альфа-Банк», ООО «АбсолютСтрахование», АО КБ «Юнистрим», АО»Тинькофф Страхование», САО «ВСК», АО «Банк ДОМ.РФ», ООО «ВСК-Линия жизни», АО «Технологическая компания «Центр», Потребительское Общество «Потребительское Общество НациональногоРазвития» и т.д
Офисы компании представлены развитой региональной сетью: в Калужской области они открыты не только в Калуге, но и в Обнинске.
Ждем вас по адресам:
Оплата ЖКХ и денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия ЦБ РФ № 3467 от 11.09.2015 г. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, лицензия № 3467, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866, АО «Группа Ренессанс Страхование», лицензия СИ № 1284. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312 от 19.12.2018 г.. Не является публичной офертой. На правах рекламы. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Подробнее об услугах Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» - по тел.: 88007077499, звонок бесплатный, или в офисах компании.
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