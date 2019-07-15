К дому на Кирова добавят пристройку

Внешний облик дома № 52 на улице Кирова в скором времени может претерпеть изменения. Этому дому, являющемуся объектом культурного наследия конца XVIII-начала XIX века, предложили добавить трехэтажную пристройку с мезонином. Проект одобрили на заседании градсовета, который состоялся на днях в Калуге.
- Основанием для возведения пристройки к указанному объекту культурного наследия послужили натурные и археологические исследования, которые подтвердили, что к дому примыкают ранние фундаменты ещё одного здания, которое было утрачено, возможно, в начале ХХ века либо в годы Великой Отечественной войны, - цитирует представителя проектной организации городская управа. - То есть мы, в принципе, воссоздаем исторический облик указанного домовладения в его исторических границах.
Как выглядело утраченное здание, доподлинно неизвестно. Помимо фундамента сохранились лишь отметки на стене дома, позволяющие определить его высоту. Но, по словам проектировщиков, они постарались максимально бережно вписать проект пристройки в существующий ландшафт.
Если заключение историко-культурной экспертизы окажется положительным, проект реализуют.
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