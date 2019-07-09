Калужские депутаты не смогли попасть в список Forbes

Во вторник, 9 июля, журнал Forbes опубликовал рейтинг «Власть и деньги», в котором приведены доходы российских госслужащих и депутатов за 2018 год.
На первом месте рейтинга - депутат законодательного собрания Владимирской области и основатель группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов. За прошлый год, согласно налоговой декларации, он заработал около 9,97 миллиарда рублей.
Вторую строчку в списке занял совладелец компании «Южуралзолото» и депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков - его доход составил 4,46 миллиарда рублей.
Замыкает тройку лидеров владелец кондитерской фабрики «Славянка» и депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев. Он заработал 2,84 миллиарда рублей.
В Калужской области самым богатым депутатом в 2018 году стал представитель регионального парламента Николай Шмаков. Его доход составил 82,8 миллиона рублей.
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