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Калужские депутаты не смогли попасть в список Forbes

09.07.2019 15:29 6 835 Дмитрий Ивьев
Калужские депутаты не смогли попасть в список Forbes

Во вторник, 9 июля, журнал Forbes опубликовал рейтинг «Власть и деньги», в котором приведены доходы российских госслужащих и депутатов за 2018 год.

На первом месте рейтинга - депутат законодательного собрания Владимирской области и основатель группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов. За прошлый год, согласно налоговой декларации, он заработал около 9,97 миллиарда рублей.

Вторую строчку в списке занял совладелец компании «Южуралзолото» и депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков - его доход составил 4,46 миллиарда рублей.

Замыкает тройку лидеров владелец кондитерской фабрики «Славянка» и депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев. Он заработал 2,84 миллиарда рублей.

В Калужской области самым богатым депутатом в 2018 году стал представитель регионального парламента Николай Шмаков. Его доход составил 82,8 миллиона рублей.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
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