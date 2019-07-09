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Проверка слуха: кошек массово убивают на улицах Калуги

09.07.2019 11:40 2 1263 Дмитрий Ивьев
Проверка слуха: кошек массово убивают на улицах Калуги

На днях в калужских группах в социальных сетях начала появляться информация об убийстве кошек на улицах города.

- Вчера убита очередная, всего пять жертв, - написал, в частности, один из пользователей группы «Калуга жесть». - Один кот выжил благодаря усилиям хозяев, ранен двумя резиновыми пулями. Двое убиты так же резиновыми пулями. Все трое имеют хозяев.

Эти данные мы попросили прокомментировать полицию. Там подтвердили, что несколько подобных случаев действительно зафиксировано.

- 2 июля в полицию обратились двое волонтёров, которые рассказали, что найдено несколько кошек в районе переулка Тульского, - отмечают в управлении МВД по Калужской области. – Проводится полицейская проверка.

Уважаемые читатели, а вы сталкивались с подобными случаями? Пишите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: животные общество
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