Семья калужан выхаживает воронёнка

Дачные работы в разгаре. Сергей и Мария КУШЛЯНСКИЕ пропалывают и поливают грядки. За ними хвостом бегает… воронёнок. То травинку лапой потеребит, то мелкий камешек клювом подхватит, то жидконогую козявку проглотит. И не отстаёт от людей ни на шаг.

Третьим будешь

— Игорь, ах ты мой хороший, что ты там нашёл? — периодически обращается к пернатому Сергей. Тот тут же поворачивается на голос, внимательно смотрит глазками-­бусинками и вдруг начинает издавать булькающе–лающие звуки.

— Он чем-­то недоволен? — ошарашенно спрашиваю я.

— Нет. Это он есть просит, — отвечает Сергей.

Маша несёт упаковку с сухим собачьим кормом, начинает кормить птенца. А тот кричит и кричит, требуя ещё. Насыщаясь, Игорь горланит всё тише и тише, пока не переходит на подобие кошачьего мурлыканья.

— Его предшественник — первый Игорь — излишки еды хранил в водосточной трубе у соседей, — рассказывает Маша. — Чего только туда не таскал, даже арбузные корки.

Полное имя птенца — Игорь-3. Два его тёзки «оперились и вылетели из гнезда» — подросли и стали жить в природе.

— А почему вы его назвали Игорем? Может, это девочка? — глядя на воронёнка, заявляю я.

— Сценка была забавная в программе «Уральских пельменей». Бабуля кричала внуку: «И-га-­а-рь!» В честь того внучка мы всех наших воронят называем Игорями. А пол у птенцов разве определишь? У моей одноклас­сницы, к которой мы часто приходили, жил попугай Гоша. И вдруг к нашему окончанию школы этот Гоша стал яйца нести, — смеётся Сергей.

Игорь не боится ни людей, ни собак. Но к осени он начнёт самостоятельную жизнь в природе.

Воспитатель птенцов

История всех пернатых Игорей написана, как под копирку. Сердобольные горожане подобрали птенца-­слётка, а потом принесли его в Центр реабилитации диких животных «Феникс». Руководитель «Феникса» Вероника ­МАТЮШИНА пристроила сначала Игоря-1, потом Игоря-3 к Сергею и Маше. У людей птицы живут до тех пор, пока не смогут питаться самостоятельно.

— Второй и четвёртый Игори жили у меня недолго — один, как только оправился, сразу улетел, четвёртого периодически видим, за ним присматривает стая ворон, — рассказывает Вероника Матюшина.

Умная птица

Для Игоря-3 Сергей построил специальный вольер, в котором птенец сидел первое время. Теперь, когда малыш подрос, его постепенно приучают к самостоятельной жизни.

— В воскресенье Игорь залетел на берёзу. А нам как раз домой ехать. Как его с дерева снимать? Ладно, думаю, сиди, — вспоминает Сергей. — На следующий день приезжаю. Нет птицы. Всё обыскал. Зову: «Игорь, Игорь!» Слышу, где-­то курлычет. Прилетел. Летает он уже довольно неплохо, а вот «паркуется» пока что-­то не очень.

— Мы стараемся его одного надолго не оставлять, — говорит Маша. — Он никого не боится, подходит к нашей собаке, за ухо её дёргает. А вдруг его соседские кошки или собаки обидят?

— Это птица очень умная, поумнее собак будет, — отмечает Сергей. — Он сразу видит, кто пришёл. Если я или Маша — можно просить поесть. Игорь-1 постепенно привык к воле, нашёл себе пару. Но долгое время по утрам ­прилетал, садился на провода и ждал, когда мы проснёмся. Потом с карниза заглядывал в дом, а осмелев, стал даже заходить внутрь.

— Раньше у нас здесь вороны не водились. А теперь часто слышим, как каркают. Может, это Игорь-1? Но точно не знаем, — говорит Маша. — Осенью он улетел и больше не возвращался.

Не подбирайте слётков

— Орнитологи по всей Центральной России фиксируют уменьшение популяции серой вороны. Версий очень много — от конкуренции с чайками и галками до экологических катастроф, связанных с питанием. Есть и так называемые кроухантеры, которые истребляют ворон. Народу хочется попалить и поупражняться в жесткости, — отмечает руководитель «Феникса» Вероника МАТЮШИНА. — Каждый день нам звонят по разным слёткам. Мы объясняем, просим их не трогать, но результата — ноль, всё равно к нам несут.

Подбирать слётков — не самая лучшая идея. Стараемся убедить вернуть птенцов в естественную среду, пока не поздно. Нам отвечают: «Мы подобрали птенца, которого бросили родители!» Врановые не бросают своё потомство, не только мама с папой ухаживают за птенцом, но и вся стая его караулит. Некоторые калужане рассказывают, что кошка напала на воронёнка. Если кошка посмеет это сделать, от неё останутся только ушки и хвостик. Часто люди отказываются вернуть птенца в природу: «Мы его держали в руках. На нём остался запах. Родители теперь не примут». Птицы, которые имеют хорошее обоняние, — киви и каракара — у нас не водятся. У наших птиц его практически нет.

Игорь не боится ни людей, ни собак. Но к осени он начнёт самостоятельную жизнь в природе.

Эта статья была опубликована в №27 газеты Калужский перекрёсток от 03.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.