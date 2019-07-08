Скончался заместитель главного финансиста Калуги

В Калуге скоропостижно скончался заместитель начальника управления финансов города Алексей Захаров. В понедельник, 8 июля, об этом сообщает городская управа.
- Вся его трудовая деятельность была связана с органами государственной власти Калужской области и местного самоуправления, - отмечают в администрации. - Своей жизненной позицией, инициативностью, отзывчивостью и неравнодушием Алексей Александрович зарекомендовал себя грамотным, чутким руководителем и истинным профессионалом.
Кто займет его пост в структуре управления финансов, пока не сообщается.
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