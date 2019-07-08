Рыба моей мечты: выбираем лучшего по версии читателей сайта!

08.07.2019 13:43 1668

Начинаем народное голосование среди участников нашего конкурса «Рыба моей мечты». Вы можете проголосовать за любого из них ниже.

Голосование продлится до четверга 11 июля включительно, а итоги мы подведём в пятницу, 12 июля, в преддверии Дня рыбака, который в этом году отмечается 14 июля.

Новости с крупными фотографиями участников вы можете найти в новостях по ссылке: Рыба моей мечты.

ВНИМАНИЕ!!!

Не удивляйтесь, если заметите, что в течение хода голосования промежуточные результаты будут меняться. Мы будем списывать накрутки и подозрительные голоса.