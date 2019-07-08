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Рыба моей мечты: выбираем лучшего по версии читателей сайта!

08.07.2019 13:43 0 1668
Рыба моей мечты: выбираем лучшего по версии читателей сайта!

Начинаем народное голосование среди участников нашего конкурса «Рыба моей мечты». Вы можете проголосовать за любого из них ниже.

Голосование продлится до четверга 11 июля включительно, а итоги мы подведём в пятницу, 12 июля, в преддверии Дня рыбака, который в этом году отмечается 14 июля.

Новости с крупными фотографиями участников вы можете найти в новостях по ссылке: Рыба моей мечты.

ВНИМАНИЕ!!!

Не удивляйтесь, если заметите, что в течение хода голосования промежуточные результаты будут меняться. Мы будем списывать накрутки и подозрительные голоса.

Голосование на приз зрительских симпатий конкурса "Рыба моей мечты"

Голосование заканчивается 12/07/2019

Евгений Аллес

21

Лещ был пойман 12 июня на Оке. Рыбка соблазнилась на кукурузу. Вес рыбы ровно 2 кг.

Оленька Сенькова

59

Поймана была щучка на Волге, в окрестностях города Харабали в 2015 году. На спининг и счастливую блёсенку «Меппс аглиа 3». Вес 4760 гр.

Дмитрий Федосенков

8

Щука была поймана в октябре 2018 года на спиннинг. Водоем находится в деревне Екимково Дзержинского района. Вес рыбы 2200 гр.

Павел Андоралов

9

Привет! Вот такого красавца удалось изловить в черте города рядом с лодочной станцией.

Голикова Наталья

21

На фото друг нашей семьи Павел. Рыбка была выловлена в реке Угре в 2015 году, ловили на червя. Вес червя - 4 грамма, вес рыбы - 2 грамма.

Артем Алешин

15

Данный экземпляр карпа был пойман 10 мая 2019 года, на базе отдыха «Алешкины пруды» в деревне Бебелево.

Александр Силаев

16

День добрый, господа! Фотографий так много в личном архиве, что и затрудняюсь выбрать. Пошлю вот эту. Это не самая крупная рыба из моих трофеев, но запомнилась навсегда. Волга. Весна 2012 г. Жерех на 5700 гр. Пойман на троллинг. Почти полчаса борьбы... Жерех это настоящий боец!!!

Татьяна Кузнецова

10

Шариков Николай. Мой папа. Рыбу поймал на Угре в 2018 году на опарыша, на обычную удочку. Вес 6,100 кг. Еле вытащил, пришлось нырять в реку.

Катя Задорожная

7

На фото Старостин Николай. Обе щуки были пойманы в 2018 году в реке Суходрев в Детчино на спиннинг за 15 минут. Вес той, что побольше около 2 кг, та что поменьше грамм 500.

Елена Евграфова

9

Рыба поймана на реке Лужа, малоярославецкий район д. Панское 2015 год январь. Щука вес 5260г. Поймана на балансир. Муж Сергей поймал ее уже по темноте, когда вытаскивал оказалось что рыба не пролазит в лунку, но азарт был такой, что он взял ее за жабры , не смотря на порезанные руки он ее вытащил.

Светлана Паршина

13

Первый в жизни улов моего сына Артёма. Место: Деревня Рождествено. Поймал на опарыша 29 мая 2019 года.

Алексей Таратута

7

Рыбалка - это и отдых, и пребывание на свежем воздухе, и любимое занятие, и общение с природой, любовь к рыбалке зарождается с детства. За четыре с половиной года сын Мишка стал активным туристом, байдарочником и рыбаком. Окунь весом в 860 грамм в его руках на фото слева был пойман в реке Ока на мягкую резину BugSy болотного цвета 35 мм.

Тарас Янчук

7

Река Ока, Воробьёвская переправа. Щуки 3,800 и 4,000 кг. Пойманы на джиг в октябре 2018 года.

Ирина Якушева

26

Рыбалка - лучший семейный отдых! Судак - самая вкусная рыба! Каждый год ездим семьей на Волгу, на фото судаки от 1 кг до 2 кг. Пойманы спинингом на разноцветные воблеры.

Иван Ларионов

7

Лещ, поймал 24.06.19 на реке Ока. Вес 3 кг. Фидерная снасть, наживка пшеница.

Артем Шимкус

6

Вот такого красавца мне удалось поймать. Тульская область, Суворовский район, д. Покровское. Пойман на кукурузу. Вес 1,2 кг.

Владимир Крылов

8

Этот сом весом 7 кг был пойман в городе Калуге с понтонного моста 16 июля 2005 года на живца.

Сергей Сорокин

67

Мурманская область село Териберка, 23 апреля 2019 года. Вес трески около 17 килограмм. Ловили на пилькер.

Маргарита Дроздова

8

История такая, отдыхали в д.Новоселки Козельского района, ловили рыбу (карпа), была поклевка, когда вытянули были очень удивленные увидев ЩУКУ. Ловля происходила па опарыша. На фото мой муж Антон и дочка Карина Дроздовы. 2016 год вес щуки 6400.

Екатерина Панова

10

На фото Леонид Панов. Рыбалка - самый любимый вид отдыха нашей семьи! Карп зеркальный. Поймали на кукурузу в «Алешкиных прудах» 2,5 кг. 10.09.2019г.

Алекс Федоров

11

Добрый день, фото с рыбалки в Калужской области, поймана 13 июня 2018 года. Вес рыбы 16 кг. Поймана на безопасную оснастку, насадка бойл. Увлекаюсь второй год карповой рыбалкой , ловлю по принципу бережного обращения с рыбой и отпускания ее обратно в свою стихию , пусть она растет дальше и приносит новые потомства.

Николай Зачесов

40

Весь улов был пойман в октябре 2018 года на реке Брынь, самый крупный потянул на 8700.

Анна Сердичева

7

Рыбалка - это прекрасный отдых и душой, и телом с семьёй, природа, воздух, озеро, что ещё нужно для счастья! На фото озеро Генезис, красота этого озера зашкаливает, от него просто невозможно оторвать глаз, карп был пойман весом 4.5 кг на карповый бойл. На фото - муж с дочкой!

Елена Нарулева

6

На фото мой муж Нарулева Максим. Щука поймана поздней осенью 2016 года в Бабынинском районе на спиннинг. Вес почти 4 кг

Валерий Сеньков

25

Карп весом 5300 был пойман в начале марта. Ловил на «покаток».

Сергей Шумилин

8

Рыба поймана на реке Ока. В сентябре 2018 года. Вес 2600. Поймана на Фидер.
Ловили на кукурузу с червем.

Сергей Аргунов

5

Ловля щуки на жерлицы зимой. Место: Ульяновское водохранилище. Рыбак - Аргунов Павел, 12 лет. Вес улова не укажу, выпустили.

Анастасия Рогова

37

Рыбак - Александр Жидик. Большая щука была поймана в д. Новоселки Козельского района в 2016 году на фидер. Видимо, клюнул сначала карасик, а на него уже щука. Вес щуки 6400. Щуку вытаскивали всем озером, сломали один подсак.

Дмитрий Манакин

15

Добрый день! Хочу поделится своими фото для конкурса. На фото мой сын Михаил. Рыбалка на Оке. Первая рыбалка в его жизни и его первый улов (поймал сам!) Радости не было границ!

Светлана Новик

32

1. Рыба поймана на реке Жиздра на фидер. На крючке сидел опарыш, на него клюнула мелкая густёрка, и сразу же последовала мощная поклёвка. На эту бедную рыбёху сел судак. Вес 2 850 гр.

2. Поймана в реке Ока, Калужская область. Сел лещ 1250 гр, попался на кукурузу.

3. Лещ 2 кг. Попался на горох (нут). С ним были пойманы ещё 4 экземпляра с чуть меньшим весом. Река Ока, черта города Калуга.

4. Голавль весом 900 гр, был пойман на Оке, каменистое дно на струе. Калужская область Ахлебинино.

5. Трофейный окунь, был пойман в Беларуси на старике реки Березина. Отличный боец. Клюнул на маленькую краснопёрку.

Татьяна Аксенова

9

Рыбалкой увлекаюсь лет 20, сначала на поплавочную удочку, последние 6 лет на реке ловлю на фидерную снасть. Лещ 3,5 кг пойман на пшеницу 29 августа 2017 года на Оке в Ферзиковском районе под д. Воронино. В этом году рыбачим вместе с внуком Степаном, легко встает в 4 .00 утра, это его первый трофей, который помогла ему вытащить бабушка. Лещ 2 кг пойман на кукурузу с опарышем 16 июня. Река Ока, район тот же.

Наталья Дорошенко

6

Маленький Андрюша-почемучка,
Выловил из Жиздры рыбу-щучку.
Хоть рыбака улов и невелик,
Но он у нас пока что ученик!
Мы верим в сказки, верим в их мы исполнение,
Победы в конкурсе мы ждем по щучьему велению!!!!
На фото Дорошенков Андрей, рыба - щука 1 кг, ловили на удочку.

Светлана Родина

11

Рыба выловлена в Калужской области, п. Октябрьский. Вес щуки 5 кг. Поймана на блесну собственноручно.

Миша Мачинский

35

Мне 12 лет. Было это было 2018 году я с дедушкой поехал на реку Харабалык Астраханский райно. Я поймал этого сазана 6,3кг на фидер на крючке была кукуруза. Отпущен в родную стихию.

Владимир Гринин

25

Сом попался на Волге, вес 23 килограмма. Пойман на лягушку на донную снасть.

Владимир Жих

16

Поймал Святогор Жих, 5 лет. Май 2019, деревня Малая Каменка. Ротан-гигант.

Виктор Давыдов

37

Толстолобик 10 кг, пойман в Оке на фидер в июне 2017 г.


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Тэги: рыба моей мечты
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