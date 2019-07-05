Рыба моей мечты: щука в 5 кг попалась на блесну

Мы продолжаем публиковать фотографии от участников нашего конкурса «Рыба моей мечты» главный приз в котором магнитола и плед.
Присоединяйтесь и вы! Условия участия – после фотографий конкурсантов.
Прислала Светлана Родина
Рыба выловлена в Калужской области, п. Октябрьский. Вес щуки 5 кг. Поймана на блесну собственноручно.
Прислал Валерий Насыров
На рыбалке главное не результат, а процесс! Лето 2012 года, усердно тренируемся!
Условия участия
Чтобы принять участие в конкурсе достаточно прислать нам фотографию своего улова и рассказать, где и когда она была сделана, на что ловили, а также указать вес рыбы, изображенной на фотографии.
Хоть это и не обязательно и никак не повлияет на определение победителя, но если вы решите дать калужанам пару рыбацких советов или поделиться известной вам байкой – мы против не будем!
Победитель определяется решением жюри, в состав которого входят сотрудники редакции www.kp40.ru и партнёров конкурса. Фотографии, присланные на конкурс, мы опубликуем на сайте, и за них будет объявлено голосование, победитель которого получит «Приз зрительских симпатий».
Каждый из партнёров конкурса помимо основного приза – магнитолы и пледа – может по своему усмотрению поощрить любого из участников отдельным призом.
Фотографии на конкурс принимаются на e-mail: wowfish@kp.kaluga.ru в теме письма сделайте пометку «Рыба моей мечты». Учтите, что без этой пометки письмо может потеряться в недрах нашего почтового сервера. Будет обидно, если из-за этой мелочи вы пролетите мимо конкурса.
Прием осуществляется до 09:00 8 июля. В этот же день стартует голосование и начнет свою работу жюри. Подведение итогов состоится в четверг, 11 июля, а вручение призов – 12 июля.
Помимо указанного выше, от участника требуется указать свои имя и фамилию, а также номер телефона для связи. Последний не публикуется на сайте и требуется только для связи с вами в случае вашей победы в конкурсе и, если потребуется, для уточнения деталей.
Отправляя фотографию на конкурс, вы подтверждаете, что являетесь обладателем авторских прав на неё и берете на себя всю полноту ответственности за их нарушение в случае, если это не так.
Генеральный партнер конкурса, предоставивший главный приз – магнитолу и плед – компания «Ваш финансовый помощник».
Периодически, по мере поступления фотографий от участников, мы будем публиковать их на нашем сайте.
Ждём ваших работ и удачного вам улова!
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