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«Шахматный всеобуч»: Сергей Шарабин рассказал о своей новой книге

07.07.2019 21:30 0 187 Александр Фалалеев
«Шахматный всеобуч»: Сергей Шарабин рассказал о своей новой книге

Сергей Шарабин даёт сеанс одновременной игры.

Буквально на днях в свет вышла удивительная и очень важная книга «Шахматный всеобуч». Её авторы — Сергей Шарабин и Эльвира Коган.

Кому адресована книга? Каждый ли должен уметь играть в шахматы? Почему кто-­то считает, что шахматы — это не спорт? С какого возраста начинать обучение? Об этом и многом другом мы поговорили с писателем, журналистом, шахматистом, тренером-­преподавателем Сергеем ШАРАБИНЫМ.

— Сергей Николаевич, это же не первая ваша книга про шахматы?

— Именно про шахматы — третья. А всего у меня вышло пять книг в разных издательствах и разным тиражом. Некоторые, как, например, «Через тернии — к счастью», переиздаются по сей день.

— Десять лет назад совместно с Эльвирой Викторовной Коган вы написали книгу «Шахматы для самых маленьких». И, говорят, она стала бестселлером…

— Действительно, это так. В той книге мы попытались помочь развитию самостоятельного творческого мышления ребёнка и научно обосновали положительное влияние шахмат на развитие интеллектуальных способностей маленького человека. Нашей работе дали положительную оценку международный гроссмейстер Юрий Авербах и профессор Евгений Протопопов.

— Когда можно начинать учить малыша играть в такую сложную игру, в которую не каждый взрослый-­то умеет?

— Чем раньше, тем лучше. Я думаю, что прививать любовь к шахматам можно с того момента, когда ребёнок начинает осознанно говорить предложениями. Но это в том случае, если родители владеют этой игрой.

— А сами когда приобщились к этой интеллектуальной игре?

— Любовь к шахматам с 5-летнего возраста мне прививал отец. Серьёзно я стал ими заниматься с 4-го класса. Благодаря шахматам и школьный курс мне давался гораздо легче. На приёмных экзаменах в институт я набрал 18 баллов из 20 возможных.

— В чём, по-­вашему, спортивная составляю­щая шахмат?

— Ну, например. Представьте себе, что на соревнованиях даже, скажем, городского или областного уровня необходимо проводить за шахматной доской по 6–7 часов и не терять при этом остроты мысли. Это физически тяжело. Помню, в детстве у меня были чисто выигрышные позиции, оставалось только мат поставить противнику. Но усталость давала о себе знать, я, потеряв концентрацию, делал неверный ход, и возникала патовая позиция.

— Сергей Николаевич, вы сильный и смелый человек. Не боитесь высказывать свои мысли, даже если они коренным образом расходятся с общественным мнением. Однако в своей книге «Мафия», на мой взгляд, вы переборщили с оценкой системы и отдельных личностей.

— Считаю, что каждый человек имеет право на собственную оценку. В этом есть высший смысл демократии. Всё, о чём я там написал, это моё личное отношение к окружающей действительности, мною выстраданное. И за каждое слово я могу ответить.

— Однако вернёмся к шахматам. Что заставило вас написать ещё одну шахматную книгу?

— К большому моему сожалению, должен сказать, что за последнее время мы растеряли былые шахматные достижения, завоёванные за многие-­многие годы. Исчезли шахматные клубы. Уже давно никто не играет в городских парках. Молодёжь вообще не знает такого слова — шахматы. Нет настоящей, действенной пропаганды. Зарплаты тренеров-­преподавателей мизерные, прямо могу сказать — недостойные. Возникла патовая ситуация. Очень хорошо, что в начальной школе, наконец-­то, решили внедрять шахматы как средство развития и обучения. Однако доходчивой шахматной литературы крайне мало. Вот мы и решили с Эльвирой Викторовной поделиться с педагогами и родителями своими знания­ми и опытом. С помощью нашего «Шахматного всеобуча» взрослые должны научиться сами и научить детей правильно мыслить за шахматной доской. Значит, потом они смогут правильно ориентироваться и в жизни: мыслить, бороться и выигрывать. В шахматах, как и в жизни, присутствуют искусство, логика и борьба. В книге есть ответы на многие важные вопросы по обучению. Это своего рода учебное пособие с практическими примерами. В лёгкой и доступной форме мы постарались осветить вопросы методики преподавания шахмат в начальной школе.

Эта статья была опубликована в №27 газеты Калужский перекрёсток от 03.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.

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Автор
Александр Фалалеев 
Тэги: общество
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