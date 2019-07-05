Секреты огородников: как ухаживать за томатами

Нина Аксютина на выставке «Дары сада и огорода» удивляла белыми помидорами.

Лето в самом разгаре. Одни цветы сменяются другими, клубника отходит, зато наливается смородина, крыжовник, зреет малина.

— Совсем скоро поспеют помидоры, — говорит огородница Нина АКСЮТИНА. — Это мои самые любимые растения. Мне нравится за ними ухаживать. Хлопот немного, а результат всегда радует. Мои томаты никогда не чернеют.

Цветочное великолепие

У Нины Аксютиной 8 соток. Когда-­то их было только 4. Вместе с супругом она выкупила и облагородила соседний участок.

— Любовь к земле у меня заложена с детства. Я родом из деревни, родители всю жизнь работали, мы — дети — им во всём помогали. Папа хотел мальчика, а нас — 4 девочки. С сёс­трами очень дружно живём, — рассказывает Нина.

Наша сегодняшняя героиня признаётся, что без земли не мыслит своей жизни. Когда её вместе с супругом перевели из района на работу в Калугу, они при первой же возможности купили дачу.

Нина считает, что за розами проще ухаживать, чем за хризантемами.

— Мы вдвоём работали в МЧС. Сын пошёл по нашим стопам. Супруг очень аккуратный, во всём любит порядок. Коллеги шутят: «Ты и на даче, небось, проходишь строе­вой смотр?» «А как же!» Я никогда с мужем не спорю. Например, муж сказал, что я неправильно сажаю цветы. Нужно делать так, чтобы на даче было непрерывное цветение. Я в ответ: «Слушаюсь!» Теперь первыми зацветают подснежники и крокусы, они отцветают, начинают благоухать тюльпаны и нарциссы, за ними — пионы, сейчас — лилии и розы, потом пойдут хризантемы, георгины.

Цветов на участке действительно видимо-невидимо. Особенно роз. Эти растения представлены множеством сортов и оттенков. Считается, что розы — привередливые цветы, которые вырастить не каждый сможет.

— За розами я люб­лю ухаживать. Они не боятся морозов, им страшна сырость — вымокание. На зиму я их срезаю, оставляя сантиметров 30–40 над землёй. Корни засыпаю хвой­ными иголками, сверху на каждую розу надеваю мешок, обвязываю — и всё, даже лапником не укрываю.

В этом году Нина Аксютина впервые посадила клематисы. Молоденькие растения уже начали цвести.

Неприхотливая цинния.

Яркий клематис.

Еда без вреда



Перед любым дачником встаёт вопрос: чем и как подкармливать растения.

— Мы с супругом выступаем за чистое земледелие. Осенью вносим на участок куряк или коровяк. Иногда свои растения я подкармливаю нас­тоем коровяка или травы, — рассказывает Нина Аксютина. — Специальные удобрения вношу только под цветы, чтобы они пошли в рост.

Также дачница замачивает старый хлеб.

— Хлеб часто остаётся, выкинуть его рука не поднимается. Поэтому мы из него стали делать простое, но очень эффективное удобрение. У нас в прямом смысле всё растёт как на дрожжах, — говорит она.

В одной теплице дачники выращивают по 2–3 растения.

Первый урожай капусты.

Горький перец растёт в горшках.

У хлебной закваски много плюсов: растения становятся более мощными, лучше плодоносят, плоды — вкуснее. Но есть и минусы: поч­ва становится кислой. Для её раскисления необходимо периодически вносить золу.

А от вредителей растения защищают бархатцы. Об этих простых, милых, неприхотливых, но таких полезных цветах мы неоднократно рассказывали.

— Бархатцы у меня растут практически везде, — показывает Нина теплицу с томатами. Растения буквально обордюрены этими цветами.

Сладкая парочка

В поликарбонатной теплице томаты сидят в три ряда.

— Помидорам необходимо проветривание, поэтому теплицу мы не закрываем, — подчёркивает Нина.

Как известно, из-­за избытка влаги томаты начинают чернеть, становятся водянистыми.

Проветривание — одна из мер профилактики фитофтороза. Чтобы растения не болели, нельзя допускать загущивания растений, необходимо своевременно уничтожать пасынки.

Не стоит часто поливать томаты. В теплице нашей сегодняшней героини посадки с помидорами замульчированы с помощью чёрного укрывного материала.

— Укрывной материал позволяет дольше сохранять влагу, нет сорняков, — отмечает Нина.

Чтобы помидоры не поражались грибковыми заболеваниями, дачница заранее обрабатывает их специальными препаратами.

— В магазинах продаётся много всяких специализированных препаратов. Я обрабатываю томаты «Хомом» и «Фитоспарином». Первую обработку делаю через три недели после посадки, когда томаты уже укоренились, пошли в рост. Вторая обработка — через две недели после первой. Больше ничего с томатами не делаю. Хорошо растут. Обратите внимание: между помидорами посажен базилик, от этого они становятся вкуснее.

Между прочим, базилик, так же как и бархатцы, отпугивает вредителей.

У Нины, как и у каждого дачника, есть любимые сорта томатов, которые она сажает из года в год.

— Я предпочитаю жёлтые и розовые помидоры. Они сладкие, мясистые, идут на стол хорошо. А консервировать лучше гроздевые небольшие томаты. Мой любимый сорт — «кенигсберг», крупный и мясистый. Каждый год стараюсь сажать что-­то новенькое, обязательно название сортов записываю, а потом смотрю, как они себя проявили. Так, белый томат «царевна лягушка» меня разочаровал. Мне посоветовали посадить сорт «марьина роща» — понравился. Хороший сорт, дающий крупные плоды, «спецназ». Томаты «чёрный мавр» очень вкусные, плоды гроздевые. Их очень хорошо консервировать. Всего у меня 38 растений томатов.

Для оформления цветника в ход пошли все подручные средства. Так сливные бачки от унитазов стали горшками для растений.

Второй хлеб

— В этом году мы посадили 7 сортов картофеля. Грядки у нас небольшие. К тому же половина площади, отведённой для картофеля, засеяна рожью. Это сделано для того, чтобы земля отдыхала. Посадки с картофелем и рожью мы чередуем. Также меняем местами грядки с луком и морковью.

Картофель на участке посажен по методу Митлайдера: кусты посажены в шахматном порядке на узкой грядке с широкими междурядьями.

— Картофелем у меня занимается супруг. Он говорит, что с помощью такого метода за растениями просто ухаживать.

Картофель от колорадского жука дачники ничем не обрабатывают. Собирают вредителей вручную. Благодаря тому, что они выращивают сразу несколько сортов, Нина заметила, что есть грядки, на которых картофельная ботва изъедена чуть ли не до дыр, а есть сорта картофеля, которые жуки вообще обходят стороной.

— Картофель с чёрной кожурой они практически не трогают, — отмечает она.

В саду есть небольшой пруд.

Ягодка к ягодке

Размножение клубники усами — самый простой и незатратный метод. Кажется, что может быть проще: взять от материнской розетки усы и посадить их на грядку. Тем более, что в течение сезона одна розетка даёт множество усов.

Усы стоит брать у молодых растений, желательно двухгодичных. Растения первого года советуют вообще оставить без усов — обрезать, чтобы все силы молодой организм бросил на завязывание плодов.

— Беру первые и вторые усы, отправляю в парничок на доращивание. Это специальная временная грядка. А уже в августе пересаживаю на постоянное место. Они легко приживаются, в зиму уходит готовая розетка с корнями, которая хорошо переносит все сюрпризы погоды. А вот если в августе просто рассадить усы, растения хуже зимуют, часто потом болеют.

Аксютины выращивают по методу Митлайдера 8 сортов картофеля.

Клубника растёт на чёрном материале: он сохраняет влагу и не даёт разрастись сорнякам.

Ещё одна гордость сада — виноград. На участке посажено несколько сортов.

— Виноград у нас очень хороший, не то что «изабелла». Правда, название сорта я уже и не помню, привезли его из Краснодара. На зиму плети снимаем, муж их обрезает. Прикалываем лозу к земле, корни укрываем опилками, а сверху — акриловой тканью и ветками. Муж предлагает попробовать не накрывать его на зиму, много хлопот. Но мне жалко. Вдруг пропадёт. Вообще, я люб­лю сажать на участке что-нибудь эдакое. В том году у нас получились сладкие арбузы. Плоды были маленькие, и не сказать, чтобы мякоть у них была красная, скорее розовая. Но вкус — совершенно изумительный.

Нина отмечает, что урожая, собранного на даче, её семье хватает с лихвой.

— Труд на земле нелёгкий, но отдача всегда есть, — говорит Нина. — Поэтому каждый год мы что-­то меняем на своём участке, какие-­то растения убираем, какие-­то сажаем. Да и внешний вид участка играет важную роль. Сейчас, например, муж решил сам дорожки выложить. И красиво, и удобно.

Эта статья была опубликована в №27 газеты Калужский перекрёсток от 03.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.