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Борьба за наследие: калужанин вышел на пикет

05.07.2019 14:51 0 319 Елена Французова, Фото автора.
Борьба за наследие: калужанин вышел на пикет

В пятницу, 5 июля, на улице Первомайской, 19 в Калуге прошёл одиночный пикет. На него вышел местный житель Андрей ПОПОВ.

Андрей признался, что устал от бездействия властей. Пикет – крайняя, вынужденная мера.

Около 10 лет назад собственник квартиры № 4 начал перепланировку. Несмотря на то, что дом № 19 является выявленным объектом культурного наследия «Административное задние середины XVIII века», работы с органами власти согласовывать не стал.


Полдома - жилая площадь, во второй половине - комитет ветеринарии при правительстве Калужской области.

Собственник решил расширить свою квартиру за счёт подвала, убрал каменные полы - в итоге исчезла часть сводов Монье, снял штукатурку со стен и потолка, демонтировал батареи и т.д.


Между подвалом и квартирой нет сводов.


Краеведы в ужасе от проведённых работ.

В итоге один из самых первых каменных домов Калуги пошёл трещинами. Жильцы опасаются, что стены памятника буквально рухнут на их головы. В некоторых квартирах после такой перепланировки зимой в батареях мёрзнет вода.

У Андрея Попова стопка документов – обращения в различные инстанции, решение суда, предписывающее собственнику устранить выявленные нарушения. Но владелец квартиры не спешит этого делать. Его периодически привлекают к административной ответственности – штрафуют. А дом тем временем ветшает день ото дня.  

Обращались жильцы и в администрацию президента, но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.

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Авторы
Елена Французова 
Фото автора.
Тэги: фоторепортаж общество
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