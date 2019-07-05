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Что было бы с нами без Калужского хлебокомбината

05.07.2019 11:09 0 486 Полина Яковлева.
Что было бы с нами без Калужского хлебокомбината

85  лет назад, когда еще и области официально не существовало, в жизни наших земляков определилась новая веха, имя которой -  Калужский хлебокомбинат.

Ничто не стоит на месте. Все меняется. Таков закон жизни. За эти годы многое изменилось и на Калужском хлебокомбинате. К лучшему.

И страшно даже подумать, что было бы, если бы в середине 1930-х двенадцать самых передовых пекарен города не объединились в одно большое предприятие. А если все-таки…

Ни Первомая, ни каравая

Самое первое, что приходит на ум: без хлебокомбината многие из нас остались бы без хлеба. Ведь в регионе проживает 1 миллион человек, и каждый из нас в день съедает в среднем по 150 граммов этого продукта… А Калужский хлебокомбинат - это регионо­образующее предприятие, доля которого на рыночном пространстве области составляет 40%! Он работает со всеми районами, обеспечивая своим честным хлебом больше 1500 магазинов, и способен осуществить поставки даже в самые отдаленные деревеньки.

И, если бы не было нашего хлебокомбината, то более 100 специализированных автомобилей для перевозки хлебобулочных изделий не вы­ехали бы сегодня утром по указанным в накладных адресам и не обслужили бы 90 маршрутов доставки. А это значит, что мы лишились бы 60 тонн хлеба - ​такова суточная выработка продукции нашего Калужского хлебокомбината, и это более 80 наименований хлебобулочных изделий!

Этот хлеб не украсил бы наш обеденный стол, мы не разложили бы его на первомайском пикнике, женихи и невесты не отломили бы по кусочку от славного душистого каравая, чтобы раз и навсегда определить, кто в семье будет главным…

Работу давай!

А еще без Калужского хлебокомбината у нас не было бы такого надежного работодателя, предлагающего достойную заработную плату на уровне средней по области. Находится хлебокомбинат в самом центре города - на улице Карла Либкнехта, 25, что, конечно, очень удобно для сотрудников. Ведь в основном все они калужане.

На предприятии поощряют инициативы, нововведения, позволяющие улучшить производственный процесс.

Поэтому в коллектив постоянно вливаются новые молодые кадры. Приходят технологи, которые хотят творить и творят (!) новое и интересное, перенимая опыт у сотрудников, отдавших предприятию многие годы.

Творческий труд в нормальных условиях на Калужском хлебокомбинате обеспечивает современное оборудование отечественного и импортного производства. Оно существенно облегчает работу, освобождая от необходимости поднимать тяжести и делать какие-то энергозатратные и трудоемкие вещи вручную.

И, если на секунду представить жизнь нашей области без ЗАО «Хлебокомбинат», то станет не по себе еще и оттого, что у 600 калужан (а именно столько трудится сейчас на предприятии) не было бы интересной работы. На бирже труда оказались бы и представители сильного пола, и женщины, чьи теплые руки сейчас создают настоящие шедевры.

Я бы не хотела, чтобы мои земляки прошли такой «челлендж», и сама не готова ни дня прожить без любимого хлеба. А вы?


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Авторы
Полина Яковлева.
Тэги: общество peклама калужский хлебокомбинат
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