Центр реабилитации диких животных собирается перевоспитывать трудных подростков

Центру реабилитации диких животных «Феникс» подарят почти 4 гектара земли. Об этом нам рассказала руководитель Центра Вероника МАТЮШИНА. Участок находится в Дзержинском районе у деревни Якшуново – в 20 км от Калуги.

- Подъезд хороший, - рассказала Вероника. – Электричество можно подвести - есть столбы.

Благодаря этому участку Центру наконец-то удастся реализовать свой давнишний проект по созданию экопарка, в котором можно будет развивать экотуризм и множество социальных проектов, в частности – перевоспитать трудных подростков.

- В школе я занималась с трудными подростками, сейчас многие из них уже выросли, имеют собственные семьи, - отметила Вероника. – Мы хотим этот проект немного переделать, включить в него работу с детьми-инвалидами. Сейчас я с ними работаю дистанционно. Дети с ограниченными возможностями здоровья в настоящий момент на нашу базу приехать не могут – не те условия, нет подъезда и так далее.

Напомним, что Центр последние несколько лет ютится на частной территории, которую им выделил на неопределённое время меценат. Реализация экопарка у Якшуново займёт несколько лет. Нужны инвесторы, чтобы не только построить вольеры, огородить территорию, но и создать условия для посетителей. «Феникс» занимается спасением диких животных со всей страны. Каких-то зверей удаётся вернуть в естественную среду, какие-то остаются инвалидами и вынуждены жить под присмотром человека.

Уважаемые читатели, а у вас дома живут животные? Расскажите в комментариях!