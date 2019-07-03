Вышел специальный номер «Комсомолки» к юбилею Калужской области

03.07.2019 16:07 307 Дмитрий Ивьев

В среду, 3 июля, вышел специальный номер газеты «Комсомольская правда-Калуга», посвященный 75-летию Калужской области. Юбилей наш регион, напомним, будет отмечать 5 июля. Спецвыпуск «Комсомолки» можно полистать на нашем сайте по этой ссылке.



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