Вышел специальный номер «Комсомолки» к юбилею Калужской области

В среду, 3 июля, вышел специальный номер газеты «Комсомольская правда-Калуга», посвященный 75-летию Калужской области. Юбилей наш регион, напомним, будет отмечать 5 июля.
Спецвыпуск «Комсомолки» можно полистать на нашем сайте по этой ссылке.
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