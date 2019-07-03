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Пропал 37-летний мужчина

03.07.2019 10:37 0 851 Дмитрий Ивьев
Пропал 37-летний мужчина

В Обнинске пропал 37-летний Евгений Темников, сообщает в среду, 3 июля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз его видели 28 июня.

Приметы:

  • Рост – 170 см,
  • Худощавого телосложения,
  • Темно-русые волосы,
  • Карие глаза,
  • Темно-коричневая кожаная куртка,
  • Синие джинсы,
  • Чёрный рюкзак.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
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