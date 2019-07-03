Пропал 37-летний мужчина

03.07.2019 10:37 851 Дмитрий Ивьев

В Обнинске пропал 37-летний Евгений Темников, сообщает в среду, 3 июля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Последний раз его видели 28 июня. Приметы: Рост – 170 см,

Худощавого телосложения,

Темно-русые волосы,

Карие глаза,

Темно-коричневая кожаная куртка,

Синие джинсы,

Чёрный рюкзак. Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.



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