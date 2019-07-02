Обзор недели: Пятачок и все-все-все, или «Хванчкара» отменяется?

02.07.2019 21:30 449 Фото: РИА Новости.

В среду, 3 июля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели» и «Новости. Личный взгляд». В первом материале главный редактор «Калужского перекрёстка» Александр Фалалеев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике автор и ведущий телевизионных программ ГТРК «Калуга» Иван Днепровский делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

Главный редактор «Калужского перекрёстка» Александр ФАЛАЛЕЕВ:

Прошедшая неделя была под самую завязку наполнена весьма любопытными событиями мирового масштаба.

Главная положительная: ПАСЕ принята резолюция, в которой организация в полном объёме подтвердила полномочия делегации России. Об этом сообщило ТАСС. Принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев. Против высказались лишь 62 евродепутата. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран.

Роспотребнадзор взялся за Грузию. Чиновники ведомства решили ещё больше усилить контроль за грузинским алкоголем, заметив ухудшение его качества. На этом фоне понятно желание «ВкусВилл» — российской сети магазинов «продуктов для здорового питания», изначально торговавших исключительно молочкой, — расширить ассортимент.

По информации РБК, компания собирается открыть 10 – 30 магазинов нового формата. Планируется продажа вина и крепкого алкоголя, рыбы и мяса, появятся кафе с кухней и, возможно, тандыр. Понятное дело, одним молоком сыт не будешь.

Правительство утвердило список запрещённых к содержанию животных. «Постановлением №795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных и ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе…», — говорится в пояснительной записке к документу. И уточняется, что запрет не распространяется на случаи содержания таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и так далее.

Поросёнок пережил наводнение в Иркутской области и стал звездой. В Тулуне очевидцы заметили на мосту одиноко гуляющего поросёнка после того, как накануне в городе произошло наводнение, унёсшее жизни многих домашних животных. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Большой поросёнок стоял у края моста среди полуразрушенных домов и дорог и смотрел на воду. До этого стало известно, что в результате стихийного бедствия погибли 140 голов крупного рогатого скота, 42 лошади и 56 свиней. Кроме того, в зоне паводка оказались 30 крестьянско-фермерских хозяйств. Ранее сообщалось, что уровень воды в Тулуне упал после приезда Президента РФ Владимира Путина.

У Аллы Пугачевой появился маленький четвероногий друг. Знаменитость обзавелась милой собачкой по кличке Маруся. Примадонна уверяет, что собака не портит мебель и даже не бросается на ноги гостей, так как воспитана как настоящая леди. До этого у Примадонны жили доберман Ирма и пёс породы джек-рассел-терьер по кличке Покемон. Видимо, известная артистка очень любит собак и не представляет без них свою жизнь.

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Ивану Днепровскому, автору и ведущему телевизионных программ ГТРК «Калуга».

— Для меня, конечно, самая сильная эмоция — запуск собственного проекта «Аудиокосмос» в планетарии Музея истории космонавтики. Я зачитывал фантастические рассказы о нейросетях в окружении звёзд, а потом мы вместе с собравшимися попытались заглянуть в будущее и обсудить интеграцию искусства и технологий.

Забавно, но пару дней назад появилась новость о том, что нейросеть D3M научилась моделировать виртуальную вселенную. Мало того, что за доли секунды, так ещё и учитывая параметры, которых не давали учёные. Авторы проекта даже признались, что точно не знают, как работает «эта коробка». Но ничего, скоро она сама это подскажет.

— Поклонников футбола минувшие семь дней порадовали матчами Кубка Америки и Кубка африканских наций. Признаюсь, плотно за футболом не слежу, но всё же показалось интересным, как Аргентина вылезла из пропасти и попала в полуфинал, в котором нас ждёт, по крайней мере, красивая вывеска: Аргентина — Бразилия.

— И на десерт оставил новость о грядущем фильме великого и ужасного. Появились первые кадры с одной из съёмочных площадок киноленты «Tenet» («Догмат»). Вообще, поговаривают, что название фильма — часть знаменитого палиндрома Sator. Короче, нас ждёт очередной фильм-загадка, который умело рядится в тогу «грандиозного экшн-блокбастера». С нетерпением ждём, мистер Нолан!

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!