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Смерть ребёнка в роддоме: калужский врач прокомментировал травлю коллеги

02.07.2019 15:12 5 2668 Дмитрий Ивьев
Смерть ребёнка в роддоме: калужский врач прокомментировал травлю коллеги

На днях стало известно, что в Калининграде врачей обвинили в убийстве только что родившегося младенца. Этот случай, вызвавший шквал негодования в медицинской среде, во многом похож на дело калужского врача Александар Ругина, которое мы подробно освещали.

В Калининграде следствие считает, что исполняющая обязанности главврача роддома Елена Белая и анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич якобы сделали ребенку смертельную инъекцию и записали его как умершего до рождения, ведь он все равно не выжил бы, а смерть во время оказания помощи могла, по мнению следователей, испортить как показатели медучреждения, так и карьеру его руководителя. Действия женщин квалифицировали как убийство, совершенное по предварительному сговору.

За своих коллег уже вступились многие врачи. Дело, в частности, прокомментировал главный внештатный специалист-неонатолог в Северо-Кавказском федеральном округе, завотделением реанимации Калужского областного перинатального центра Алексей МОСТОВОЙ. Во вторник, 2 июля, его мнение приводит издание «Лента.ру».

- Врачи пребывают в шоке. Мы понимаем, что все больше и больше наших коллег фигурируют в уголовных разбирательствах, не чувствуем никакой защиты, страхования врачей от различных коллизий.

Если судить по имеющимся публикациям, в роддоме, где произошел тот инцидент, шла борьба за кресло главного врача. Разобрались бы они со своими кадровыми вопросами, и, может быть, нашу Элину никто бы не тронул. А здесь ее просто под пулеметный огонь поставили.

Если серьезно, то в случае с Элиной Сушкевич должна быть создана государственная комиссия с участием лучших экспертов-практиков. Мы до сих пор не знаем, проведена ли там должная экспертиза клинического случая, был ли он разобран, каким образом?

Сушкевич — человек, который и мухи не обидит. Она одна из восходящих звезд отечественной медицины. Ее знают реально во всей стране. Элина входит в состав совета Российского общества неонатологов. Думаю, что ее репутация из-за нынешнего разбирательства не пострадает. Ни один врач, думаю, не верит в ее виновность.

Дальше. Пишут, что она ввела магний, после чего ребенок умер. Нет ни одной ссылки, ни одной статьи, ни одного источника, где бы говорилось, что магний убивал кого-либо. Он вводится для того, чтобы защитить головной мозг новорожденного.

У пациентки из Узбекистана, о которой идет речь в данном случае, было прежде два выкидыша, а в этот раз она смогла проносить плод только 23 недели из положенных 40. Если посмотреть на международную статистику, то на таком сроке выживаемость составляет 6 процентов. У 100 процентов выживших выявляются «поломки» на генном уровне — и они умирают в течение месяца или нескольких месяцев либо же развивается инвалидность.

В Западной Европе врачи начинают работать с 24 недель, а во Франции — с 25 недель. До этого они ребенка не трогают. Закрывают в инкубатор и кормят его, ухаживают, пока он сам не умрет. Это называется паллиативной помощью.

В Калининграде все выполнили по протоколу, насколько я понимаю. Сперва сообщалось, что они зажали сурфактант, но потом выяснилось, что нет. Говорили, что подделали документы, а потом было доказано обратное. Другими словами, чего сейчас, полгода спустя, они хотят? Кто знает?

А мы уже знаем, что калининградские дети пострадают, потому что Элину закрыли дома и признали социально опасной.

Мне и моим коллегам не хочется, чтобы это дело приобретало политический оборот. Мы — неонатологи всех стран — живем вне политики. Это самые безобидные доктора.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество дети здравоохранение
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