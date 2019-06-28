Как Оззи Осборн попал на калужскую матрешку

Первая русская матрешка была расписана в мастерской Мамонтова в конце XIX века. Так что ей чуть более 100 лет. Сделали её по образцу привезённой из Японии фигурки мудреца, внутри которой было спрятано еще три фигурки. Матрешки бывают 5, 7, 9, 15-местными и даже 70-местными.

В Калуге их искусно расписывает художник Ирина СИЗОВА. На её матрёшках — достопримечательности нашего города, столицы, герои сказок, а на заказ она рисовала даже портреты известных рок-музыкантов. Это авторская штучная работа, её не хочется выпускать из рук: очень интересно рассматривать и узнавать знакомые мотивы.

— В детстве я любила рисовать лица. Сколько бумаги не дай — везде будут лица, — рассказывает Ирина. — Родители меня всегда поддерживали, делали всё, чтобы я стала художником. У родителей профессии не творческие, но папа хорошо рисует, а мама замечательно поёт, у неё очень красивый голос. Двоюродный брат Евгений — резчик по дереву, делает потрясающие вещи, тонкие, интересные. Сейчас мои сыновья выбрали творческое, архитектурное, направление, хотя, как вариант, рассматривали строительство. Мы с мужем поддержали их выбор.

Это волшебство

— В институте я заканчивала декоративно-прикладное направление. Наш филиал находился в Сергиевом Посаде, а этот город славится матрёшками. На меня они произвели сильное впечатление. С тех пор расписываю матрёшки. Правда, перерыв был, когда я вышла замуж и родились сыновья-близнецы. Теперь дети выросли и можно вновь посвятить себя творчеству.

Рисую только, когда приходит вдохновение, для меня это не работа, а увлечение. Мне нравится то, что я делаю. Берёшь заготовку в руки, и происходит волшебство: приходит образ матрёшки. Раньше я использовала и акварель, и акрил, но сейчас перешла на темпера. Она мне очень нравится, её структура похожа на масляные краски, но высыхает, как акрил, потому что водорастворимая. Лак у меня простой — ПФ 283, темпера хорошо схватывается, не размазывается. При этом я не использую кисточку, а опускаю матрёшку в лак.

Раньше расписывала матрёшки и отдавала на Арбат, их часто покупали в частные коллекции, в основном итальянцы, наверное, из-за того, что они не совсем матрёшечные, нетипичные образы.

Сейчас рисую, а потом на готовую работу находится покупатель. Но в нашем городе интерес к матрёшкам невысок, чаще всего они уходят за границу.

Звёзды в русском стиле

— Больше всего мне нравится архитектура, поэтому на моих матрёшках — Гостиные ряды, Каменный мост, Музей истории космонавтики. А краеведческий музей для меня — самое красивое здание в городе. На заказ рисовала и семейные портреты. Однажды меня попросили изобразить на матрёшке Оззи Осборна и группу «Кисс». Заказ сделал организатор их концертов. Я взяла за основу их самый известный образ в молодости. Оззи Осборна изобразила в русском стиле — с балалайкой, с гармошкой…

Когда рок-музыканты были в России, им вручили такой сувенир.

Выставку матрёшек Ирины Сизовой можно увидеть до конца месяца в Доме музыки.

Эта статья была опубликована в №26 газеты Калужский перекрёсток от 26.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.