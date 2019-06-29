Тётушки Тургенева жили в Калужском имении

Недалеко от Калуги, в Дзержинском районе, находится село Железцево. Когда-то здесь была прекрасная усадьба Тургеневых — родственников знаменитого писателя. Поговаривали, что Иван Сергеевич Тургенев, приезжавший сюда навестить родных, наблюдал за жителями и сделал их прототипами героев романа «Рудин».

Калужские земли Тургеневых

По легенде, старинный род Тургеневых происходит от татарского мурзы Арслана (Льва) Тургена, прибывшего из Золотой Орды к великому князю Василию ІІ Тёмному. Василий окрестил его Иваном.

У Тургеневых со времён Ивана Грозного имелись имения в Мещовском, Малоярославецком, Медынском и Калужском уездах. Железцево, которое раньше называлось Хмелёво, было пожаловано Денису Петровичу Тургеневу и на протяжении двух веков переходило от поколения к поколению. Здесь размещался помещичий дом с садом, прудами, липовым парком. Стояло 20 крестьянских домов, в которых жили 116 мужчин и 120 женщин.

Брат и сестра

В первой половине XVIII века усадьба принадлежала бригадиру Роману Семёновичу Тургеневу и его сестре Варваре Семёновне, которая вышла замуж за адъютанта Петра I Ивана Степановича Унковского. Ходили слухи, что она была любовницей императора, от которого родила сына Петра. Поговаривали, что Екатерина II, приехав в Калугу, вызвала потомков Унковского и искала в них сходство с Петром I.

Унковские построили на тургеневских землях, рядом с Железцевым, усадьбу Колышево. Отношения с Тургеневыми всегда были хорошими.

О Романе Тургеневе хочется рассказать отдельно. Он имел чин полковника. Принимал участие в войне с Турцией, был ранен и стал хлопотать об увольнении, «чтобы за старостью, ранами и многими болезнями от службы отставить». Ходатайство было удовлетворено: «за дряхлостью и трясением рук… быть при походном комиссариате неспособен». 29 октября 1739 года в возрасте 56 лет Роман Тургенев вышел в отставку — «слаб здоровьем и страдал меланхолиею».

У Романа Семёновича и его жены Анны Фёдоровны были сыновья Алексей (прадед писателя Тургенева) и Дмитрий, дочери Феодосия и Екатерина. Умер он примерно в 1755 году. После смерти имение Железцево достаётся младшему сыну Дмитрию Романовичу и его жене Анне Фёдоровне Ушаковой, которая, кстати, была тёзкой своей свекрови, из-за чего их часто путают.

Умерли оба сына

Семейное предание гласит, что молодой красавец Алексей Тургенев служил пажом при дворе Анны Иоанновны. Но Бирон узрел в нём конкурента и, чтобы избавиться, отправил на войну с Турцией. В одном из сражений Алексея ранили в плечо и ногу, он попал в плен. Но жена турецкого султана влюбилась в красавца и помогла ему бежать. Однако в документах значится, что он оставался в плену «до самого заключения с Портою Оттоманской мира» в 1740 году, и ни о каком побеге не упоминается.

Все три года, пока Алексей был в плену, его мать Анна ежедневно молилась перед иконой Николая Чудотворца и дала обет построить церковь, если сын останется живым. Алексей вернулся. Однако приступить к возведению храма Анна долго не могла. За это время оба её сына умерли друг за другом, хотя были ещё нестарыми. Их похоронили в семейном склепе рядом с деревянной церковью Покрова в 4 км от села, на погосте. И лишь в марте 1776 года получили позволение на строительство церкви. Храм сооружён в стиле барокко и очень близок по архитектуре к работам Растрелли. Поговаривали даже, что сделан по его чертежам. А иконостас расписан по образцу Андреевского собора в Киеве.

На месте упразднённого старого погоста в ХIХ веке стоял одинокий памятник братьям Тургеневым, прямо в поле. Потом там возник посёлок, названный Бобыли, потому что выделенная к погосту земля кроме священнослужителей принадлежала Экономическому ведомству бобылей (такое учреждение было при Екатерине).

Продвинутая барыня

Когда Дмитрий и Алексей Тургеневы скончались, владелицей Железцева стала жена Дмитрия — Анна Ушакова. Это женщина высокообразованная, обожала математику, что тогда было весьма нетипичным увлечением для дам. Говорят, имелся даже портрет, на котором молодая барыня в белом атласном платье, с бархоткой на шее, держала в руке, украшенной тяжёлыми золотыми браслетами с бриллиантами, циркуль и указывала на лежащий перед ней свиток с алгебраическими формулами.

Варвара МУХАНОВА (Тургенева).

Единственная дочь Дмитрия и Анны Варвара вышла замуж за Сергея Ильича Муханова, сенатора, обер-шталмейстера, секретаря императрицы Марии Фёдоровны. Муханов состоял с царицей в переписке, помогал ей в управлении учреждениями и часто исполнял личные поручения по части благотворительности. Декабристы в своих мемуарах называли Муханова её фаворитом.

Дочь Мария в воспоминаниях писала об отце: «Росту он был большого и с самой приятной наружностью. Имел глаза карие, кроткие и ласковые, нос неправильный, характер ровный и чрезвычайно приветливый… В семействе он был настоящим ангелом и другом своих детей: он был очень богомолен; к музыке не имел склонности, но любил садоводство. Вообще он имел в себе что-то привлекательное, что с первого раза его любили и уважали. Одевался он всегда очень аккуратно, так что племянники совестились бывать у него в сюртуках, потому что он сам ходил во фраке».

В 1815 году Мухановы построили в селе трёхэтажный дом в стиле русского классицизма, украшенный двумя колонными портиками. Подъехать к нему можно было на карете по подъёму-пандусу. Цокольный этаж — кирпичный, а парадный этаж и антресоли — деревянные. В доме устроили две большие гостиные, которые назывались в честь владельцев: Тургеневская и Унковская. Частично перестроили Никольский храм.

Сергей МУХАНОВ в 1817 году перестроил родовую усадьбу Тургеневых.

Позже Железцево досталось дочерям Мухановых — незамужним фрейлинам Марии, Анне, Елизавете и Екатерине. Писатель Иван Тургенев называл их тётушками.

Последнего владельца репрессировали

В 1881 году в селе насчитывалось уже 46 дворов, были волостное правление и школа, церковь, питейный дом, господский дом деревянный, старый каменный дом, каменный манеж, дома церковного причта, дом управляющего, конный и скотный дворы, старый сад — 5 десятин, два пруда в новом саду, пруд в Хмелёвом овраге, парк, господский, или Заказной лес — около 100 десятин.

Последним владельцем имения с 1890-х годов до 1917-го был коллежский секретарь, юрист и судья Иван Сергеевич Данилов, которому Железцево досталось как приданое в браке с Марией Александровной Унковской. В главном доме в 1915 году устроили больницу для крестьян. В 1919 г. Ивана Сергеевича репрессировали.

В 1920-х годах строения усадьбы разобрали, остались только фундаменты и руины Никольской церкви. Сохранились липовые аллеи, растут лиственницы, серебристые тополя, каштаны, ясени, пихты.

Эта статья была опубликована в №26 газеты Калужский перекрёсток от 26.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.