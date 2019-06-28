«Живьём пилили, сердце кровью обливается!»: на Азаровской вырубили 70-летние липы

Недавно на улице Азаровской уничтожили липовую аллею.

- Когда я с дачи шла, их уже допиливали, - рассказала нам местная жительница Валентина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. - Целый ряд вырубленных 70-летних лип. Живьём пилили, сердце кровью обливается! А ведь мы сами их 50 лет назад сажали. Брали 20-летние деревья из питомника. Сами возили для них землю. Столько труда вложено. Меня аж колотило целый день. Кто дал разрешение? Рядом – тополя, но их не тронули.

Ситуацию прокомментировали нам в четверг, 27 июня, в городской управе.

- На данном участке ведется строительство трассы теплоснабжения для переключения потребителей существующей котельной ПАО «КЗАЭ», - рассказал заместитель начальника Управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - В связи с проводимыми работами было обследовано и вырублено 28 лип и 3 ясеня. Эта мера являлась необходимой для производства работ МУП «Калугатеплосеть».

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