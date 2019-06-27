Рыба моей мечты: калужане рыбачат семьями с пелёнок

В понедельник, 24 июня, мы объявили конкурс «Рыба моей мечты» главный приз в котором магнитола и плед. Первую порцию конкурсных фотографий опубликовали вчера, 26 июня, а сегодня – второй заход.

Надо сказать, что дело идет по нарастающей. Если за первые два дня нам прислали 6 фотографий, то за минувшие сутки нам пришло уже 11. Правда, одна заявка не соответствует условиям конкурса – письмо прислали с описанием, но забыли приложить фото. Мы связались с участником и надеемся, что он исправится и присоединится к конкурсу позже.

А пока – знакомим вас с десятью новыми участниками и приглашаем вас присоединиться к ним! Условия участия в конкурсе – после фотографий конкурсантов.



Прислала Татьяна Кузнецова

Шариков Николай. Мой папа. Рыбу поймал на Угре в 2018 году на опарыша, на обычную удочку. Вес 6,100 кг. Еле вытащил, пришлось нырять в реку.

Прислала Катя Задорожная

На фото Старостин Николай. Обе щуки были пойманы в 2018 году в реке Суходрев в Детчино на спиннинг за 15 минут. Вес той, что побольше около 2 кг, та что поменьше грамм 500.

Прислала Елена Евграфова

Рыба поймана на реке Лужа, малоярославецкий район д. Панское 2015 год январь. Щука вес 5260г. Поймана на балансир. Муж Сергей поймал ее уже по темноте, когда вытаскивал оказалось что рыба не пролазит в лунку, но азарт был такой, что он взял ее за жабры , не смотря на порезанные руки он ее вытащил.

Прислала Светлана Паршина

Первый в жизни улов моего сына Артёма. Место: Деревня Рождествено. Поймал на опарыша 29 мая 2019 года.

Прислал Алексей Таратута

Рыбалка - это и отдых, и пребывание на свежем воздухе, и любимое занятие, и общение с природой, любовь к рыбалке зарождается с детства. За четыре с половиной года сын Мишка стал активным туристом, байдарочником и рыбаком. Окунь весом в 860 грамм в его руках на фото слева был пойман в реке Ока на мягкую резину BugSy болотного цвета 35 мм.

Прислал Тарас Янчук

Река Ока, Воробьёвская переправа. Щуки 3,800 и 4,000 кг. Пойманы на джиг в октябре 2018 года.

Прислала Ирина Якушева

Рыбалка - лучший семейный отдых! Судак - самая вкусная рыба! Каждый год ездим семьей на Волгу, на фото судаки от 1 кг до 2 кг. Пойманы спинингом на разноцветные воблеры.

Прислал Иван Ларионов

Лещ, поймал 24.06.19 на реке Ока. Вес 3 кг. Фидерная снасть, наживка пшеница.

Прислал Артем Шимкус

Вот такого красавца мне удалось поймать. Тульская область, Суворовский район, д. Покровское. Пойман на кукурузу. Вес 1,2 кг.

Прислал Владимир Крылов

Этот сом весом 7 кг был пойман в городе Калуге с понтонного моста 16 июля 2005 года на живца.

Условия участия

Чтобы принять участие в конкурсе достаточно прислать нам фотографию своего улова и рассказать, где и когда она была сделана, на что ловили, а также указать вес рыбы, изображенной на фотографии.

Хоть это и не обязательно и никак не повлияет на определение победителя, но если вы решите дать калужанам пару рыбацких советов или поделиться известной вам байкой – мы против не будем!

Победитель определяется решением жюри, в состав которого входят сотрудники редакции www.kp40.ru и партнёров конкурса. Фотографии, присланные на конкурс, мы опубликуем на сайте, и за них будет объявлено голосование, победитель которого получит «Приз зрительских симпатий».

Каждый из партнёров конкурса помимо основного приза – магнитолы и пледа – может по своему усмотрению поощрить любого из участников отдельным призом.

Фотографии на конкурс принимаются на e-mail: wowfish@kp.kaluga.ru в теме письма сделайте пометку «Рыба моей мечты». Учтите, что без этой пометки письмо может потеряться в недрах нашего почтового сервера. Будет обидно, если из-за этой мелочи вы пролетите мимо конкурса.

Прием осуществляется до 09:00 8 июля. В этот же день стартует голосование и начнет свою работу жюри. Подведение итогов состоится в четверг, 11 июля, а вручение призов – 12 июля.

Помимо указанного выше, от участника требуется указать свои имя и фамилию, а также номер телефона для связи. Последний не публикуется на сайте и требуется только для связи с вами в случае вашей победы в конкурсе и, если потребуется, для уточнения деталей.

Отправляя фотографию на конкурс, вы подтверждаете, что являетесь обладателем авторских прав на неё и берете на себя всю полноту ответственности за их нарушение в случае, если это не так.

Генеральный партнер конкурса, предоставивший главный приз – магнитолу и плед – компания «Ваш финансовый помощник».

Периодически, по мере поступления фотографий от участников, мы будем публиковать их на нашем сайте.

Ждём ваших работ и удачного вам улова!