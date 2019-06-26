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Заместитель калужского губернатора уехал на север

26.06.2019 15:59 4 909 Елена Французова, Фото: администрация Архангельской области.
Заместитель калужского губернатора уехал на север

В среду, 26 июня, архангельские парламентарии большинством голосов утвердили Алексея Никитенко в должности заместителя губернатора Архангельской области по инвестиционной политике. Против проголосовала только фракция ЛДПР.

В его ведении будет находиться региональные министерства экономического развития и имущественных отношений.

Напомним, что ранее 41-летний Алексей Никитенко был заместителем губернатора Калужской области.  

26 июня Никитенко сообщил депутатам, что для него эта должность - возможность применить накопленный опыт для реализации огромного потенциала Архангельской области.

- В регионе есть основные ключевые направления развития — это Северный морской путь, разработка месторождений, переработка древесины, ВПК. Я уверен, что у нас всех вместе получится этот потенциал развить, получить дополнительные рабочие места, налоговые поступления, которые сможем отправить на решение социальных вопросов в Архангельской области, - цитирует Никитенко news29.ru.

В социальных сетях обсуждали, что перевод Никитенко в Архангельскую область связан со скандалом вокруг Шиесе.

В Архангельской области и Республике Коми население выступает против создания на станции Шиес -  на границе двух регионов - самого большого в Европе полигона для захоронения мусора. Сообщалось, что Никитенко курировал строительство экотехнопарка в Михалях, и его опыт поможет замять скандал.

Сам же Никитенко отметил, что вопрос строительства «мусорного» объекта в Шиесе не входит в его обязанности.

- Функционал в сфере строительства относится к другому заместителю губернатора, - уточнил он.


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Авторы
Елена Французова 
Фото: администрация Архангельской области.
Тэги: общество алексей никитенко
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