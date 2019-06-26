Заместитель калужского губернатора уехал на север

В среду, 26 июня, архангельские парламентарии большинством голосов утвердили Алексея Никитенко в должности заместителя губернатора Архангельской области по инвестиционной политике. Против проголосовала только фракция ЛДПР.
В его ведении будет находиться региональные министерства экономического развития и имущественных отношений.
Напомним, что ранее 41-летний Алексей Никитенко был заместителем губернатора Калужской области.
26 июня Никитенко сообщил депутатам, что для него эта должность - возможность применить накопленный опыт для реализации огромного потенциала Архангельской области.
- В регионе есть основные ключевые направления развития — это Северный морской путь, разработка месторождений, переработка древесины, ВПК. Я уверен, что у нас всех вместе получится этот потенциал развить, получить дополнительные рабочие места, налоговые поступления, которые сможем отправить на решение социальных вопросов в Архангельской области, - цитирует Никитенко news29.ru.
В социальных сетях обсуждали, что перевод Никитенко в Архангельскую область связан со скандалом вокруг Шиесе.
В Архангельской области и Республике Коми население выступает против создания на станции Шиес - на границе двух регионов - самого большого в Европе полигона для захоронения мусора. Сообщалось, что Никитенко курировал строительство экотехнопарка в Михалях, и его опыт поможет замять скандал.
Сам же Никитенко отметил, что вопрос строительства «мусорного» объекта в Шиесе не входит в его обязанности.
- Функционал в сфере строительства относится к другому заместителю губернатора, - уточнил он.
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