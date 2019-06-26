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В КГУ обсудили, что делать с мусором

26.06.2019 12:04 0 1014
В КГУ обсудили, что делать с мусором

В понедельник, 24 июня, в КГУ состоялось заседание «круглого стола», посвященное вопросам переработке твердых коммунальных отходов.

Мероприятие открыл начальник управления коммунального хозяйства и обращения с отходами Руслан Маилов. Он напомнил о важности проблемы переработки ТКО и выразил надежду, что в Калужской области будет появляться как можно больше таких предприятий, как «Лафарж», занимающихся производством альтернативного топлива.  Также он заявил, что уже в этом году планируется начать строительство комплекса по переработке органических отходов с помощью компостирования. В эксплуатацию комплекс хотят ввести в 2020 году.

Затем собравшимся показали небольшой презентационный фильм от малоярославецкой научно-производственной компании «Эко-страна», рассказывающий о технологии, которую фирма предлагает применять для переработки и обезвреживания мусора. Одни из наиболее вредных для экологии отходов – пластик и хлоридосодержащий мусор – должны превратиться в топливо, а образующийся в процессе шлак планируется пустить для бетона или асфальта. Технология основана на газификации отходов, а также активном применении плазмы, благодаря чему, по словам директора фирмы Сергея Атрохина, предприятие практически не будет зависеть от «ресурсной иглы».

Предложенный проект вызвал живой интерес у собравшихся экспертов, среди которых были представители законодательной и исполнительной власти, научного и предпринимательского сообщества. Адресованные спикеру вопросы касались целого перечня деталей от предполагаемых сроков окупаемости до экологических характеристик проекта и протяженности санитарной зоны.  Впрочем, некоторый скепсис вызвал тот факт, что в других странах, использующих подобные технологии, эти проекты до сих пор не стали массовыми и экономически эффективными. Однако, директору института естествознания КГУ, профессору Игорю Лыкову проект понравился, и он поддержал его внедрение в регионе. В министерстве строительства и ЖКХ обещали это предложение внимательно изучить.

О другой интересной идее в сфере переработки биологических отходов с помощью беспозвоночных рассказал руководитель одного из подсобных хозяйств нашей области Дмитрий Губанов.

Завершая работу «круглого стола», Руслан Маилов отметил важность состоявшегося мероприятия, а также наличие в Калужской области реальных сил и возможностей для развития этой отрасли.


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Тэги: область
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