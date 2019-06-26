Обнинец создал самую большую в мире радиоуправляемую модель бомбардировщика С-22

На минувших выходных прошёл XI фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья». Обнинский инженер Андрей Федоренко представил там радиоуправляемую модель бомбардировщика «Илья Муромец». В настоящее время это самая большая в мире модель легендарного самолета.

Она выполнена в масштабе 1:5, обладает размахом крыльев шесть метров и весит 21 кг.

- Для меня главной задачей было поднять С-22 в воздух и совершить тестовые полеты. Так как модель обладает необычной аэродинамикой, запредельно задней центровкой и огромным лобовым сопротивлением, я подразумевал некоторые технические риски, - цитирует Андрея Федоренко пресс-служба администрации Обнинска. - Но «Муромец» успешно совершил два полета, благодаря чему я получил уникальную информацию для дальнейшей доводки модели.

Андрей Федоренко планирует дооборудовать кабину пилота, установить лестницу и другие элементы, которые встречались на реально эксплуатировавшихся в боевых условиях бомбардировщиках.

Федоренко получил ряд предложений от кинокомпаний задействовать «Илью Муромца» в съемках фильмов о дальней авиации.

Четырёхмоторные цельнодеревянные бипланы С-22 «Илья Муромец» выпускались с 1914 по 1919 годы. Главный конструктор – Игорь Сикорский. Самолёты использовались во время Первой мировой войны.