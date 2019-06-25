Обзор недели: горе от ума

25.06.2019 21:30 586

В среду, 26 июня, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале главный редактор «Калужского перекрёстка» Александр Фалалеев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

Главный редактор «Калужского перекрёстка» Александр ФАЛАЛЕЕВ: Американских политиков и журналистов по-прежнему волнует проблема (проблема ли?) «вмешательства Москвы во внутренние дела США». На вопрос ведущего Чака Тодда о том, будут ли поднимать эту тему на готовящейся встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, Трамп ответил то ли в шутку, то ли всерьёз: «Ну, если хотите, могу и спросить».

Кстати, встреча лидеров двух крупнейших держав вполне вероятна. Это может произойти на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. По сообщению РИА «Новости», Белый дом огласил темы переговоров: региональная безопасность, ситуация на Украине, проблема Ближнего Востока, а также контроль над вооружением и отношения Москвы и Вашингтона. А в Кремле заявили, что все встречи Владимира Путина на саммите G20 будут посвящены теме мира. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков призвал дождаться «двадцатки». И тогда, мол, всё увидите сами.

А в это время Грузия революционирует. Не вся. Крайне ограниченным кругом наиболее активных столичных жителей. Бурджанадзе (государственный и политический деятель, три месяца в 2007–2008 гг. возглавляла Грузию) назвала виновных в порче отношений между двумя странами. По её словам, начавшиеся в Тбилиси протесты были намеренно повёрнуты в русло антироссийской истерии. Са­акашвили, мол, попытается выжать максимум из этого конфликта, поскольку русофобская политика является для него единственной возможностью вернуться во власть.

Но это у них там. За границей. А что же у нас? Лариса Гимазутина, министр образования Хакасии, во время интервью телеканалу «Абакан 24» назвала Радищева автором произведения «Горе от ума», сообщает РИА «Новости». Оговорилась. В пресс-службе республиканского министерства образования заявили, что оговорка связана с усталостью и волнением. Простим чиновника. Тем более что по образованию она учитель математики и физики.

Тем, кто плохо знает русскую классическую литературу, сообщаю: пьесу «Горе от ума» в 1822–1824 годах написал Грибоедов. Наиболее известным произведением Радищева считается «Путешествие из Петербурга в Москву», которое также изучается в школе.

Что касается нашей родной Калуги. Градоначальник Разумовский раскритиковал на планёрке работу Калугаблагоустройства (руководитель — Руслан Желтков). По его словам, после гуляний выпускников в городе остались горы мусора.

Утром по пути на работу Дмитрий Олегович (пешком ли, из окна ли служебного авто или крутя педали велосипеда, он не уточнил) увидел неубранные пакеты и бутылки в скверах Мира и имени Ленина. Сфотографировал всё это безобразие и показал снимки на рабочем совещании. Потребовал от руководства Калугаблагоустройства объяснить, почему уборка города не ведётся рано утром. Приводить в порядок областной центр нужно до 7 часов утра, заявил городской голова. Исправится ли гражданин Желтков? Поживём — увидим.

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Елене ШЕВАРШИНОВОЙ, преподавателю факультета иностранных языков КГУ. — Поскольку я являюсь председателем предметной комиссии ЕГЭ по английскому языку, слежу за новостями на эту тему. И на прошлой неделе увидела ролик, в котором выступала разработчик КИН по английскому языку для ЕГЭ и ОГЭ Мария Грибицкая. И меня удивило, что для ОГЭ задание по написанию личного письма хотят заменить чем-то вроде изложения, то есть задачей по превращению звучащего текста в письменный. Это несоизмеримо сложнее, чем письмо, подобный навык необходимо формировать с самого начала обучения, а не за год подготовки к экзамену. К тому же учителя сейчас тоже не подготовлены к этому, у них нет методических пособий для такого рода заданий.

— Листая ленту «ВКонтакте», совершенно случайно наткнулась на творчество нидерландской певицы Kovacs. В итоге переслушала все её альбомы. И мне понравилось всё: музыка, тексты, манера исполнения. Странно, что её песен совсем нет на российских радиостанциях.

— От коллег услышала новость о том, что на выпускном молодой человек, работающий в школе социальным педагогом, публично сделал предложение руки и сердца одиннадцатикласснице. Меня это немного шокировало. Не могу сказать, что я в этой истории кого-то осуждаю, но это довольно тонкий момент — ведь речь идёт именно о социальном педагоге, чья задачей является в том числе и забота о нравственности школьников.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

27 июня. 90 лет назад (1929) был образован Барятинский район, в него входило 309 населённых пунктов, численность населения составляла 52,5 тысяч человек. В 1944 году Барятинский район был включён в состав Калужской области.



90 лет назад (1929) был образован Барятинский район, в него входило 309 населённых пунктов, численность населения составляла 52,5 тысяч человек. В 1944 году Барятинский район был включён в состав Калужской области. 27 июня. 65 лет назад (1954) в городе Обнинске была пущена первая в мире атомная электростанция. Событие положило начало эре мирного использования атомной энергии. АЭС дала первый ток для промышленности и сельского хозяйства Калужской области и прилегающих районов, в сеть Мосэнерго. Много лет станция служила экспериментальной базой атомной энергетики. 29 апреля 2002 года реактор АМ был остановлен. Почётный гражданин Обнинска, академик Корнеев Николай Андреевич обратился к Президенту РФ с просьбой сохранить первую в мире АЭС и создать на её базе музей.



65 лет назад (1954) в городе Обнинске была пущена первая в мире атомная электростанция. Событие положило начало эре мирного использования атомной энергии. АЭС дала первый ток для промышленности и сельского хозяйства Калужской области и прилегающих районов, в сеть Мосэнерго. Много лет станция служила экспериментальной базой атомной энергетики. 29 апреля 2002 года реактор АМ был остановлен. Почётный гражданин Обнинска, академик Корнеев Николай Андреевич обратился к Президенту РФ с просьбой сохранить первую в мире АЭС и создать на её базе музей. 28 июня. 105 лет назад (1909) газета «Калужский курьер» за 2 июля 1909 года сообщила о начале движения в Калуге городского автобуса. «28 июня начались правильные рейсы автомобиля. Автомобиль вмещает 14 человек. На протяжении от городского сада до станции «Калуга» имеются две станции: около мужской гимназии и около Московских ворот. За каждую станцию взимается 4 копейки, за всё протяжение — 12 копеек.»



105 лет назад (1909) газета «Калужский курьер» за 2 июля 1909 года сообщила о начале движения в Калуге городского автобуса. «28 июня начались правильные рейсы автомобиля. Автомобиль вмещает 14 человек. На протяжении от городского сада до станции «Калуга» имеются две станции: около мужской гимназии и около Московских ворот. За каждую станцию взимается 4 копейки, за всё протяжение — 12 копеек.» 1 июля. 90 лет со дня образования Людиновского района (1.07.1929).



90 лет со дня образования Людиновского района (1.07.1929). 1 июля. 70 лет назад (1949) открылась Козельская центральная детская библиотека.



70 лет назад (1949) открылась Козельская центральная детская библиотека. 2 июля. 90 лет назад (1929) в Сухиничах был образован суд, именовался он Сухиничским окружным судом (ныне — районный суд).

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!