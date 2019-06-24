Вышла песня к юбилею Обнинской АЭС и Дню мирного использования ядерной энергии

К 65-летнему юбилею Обнинской АЭС и калужской региональной памятной дате – Дню мирного использования ядерной энергии, в свет вышла песня «Мирный атом».
Автором музыки и исполнителем выступила певица, композитор и пианистка Ольга Варвус. Автор стихов: Дмитрий Лик. Продюсеры: Ион Морару, Ольга Варвус. Премьера песни для калужан в исполнении автора - Ольги Варвус, состоится 28 июня в 19:00 во время праздничного концерта в Гостиных Рядах, посвященного Дню мирного использования ядерной энергии. На концерт приглашаются все желающие.
Музыкальный проект состоялся при поддержке Сергея Кушнарева, ответственного секретаря оргкомитета Росатом, исполнительного вице-президента Ядерного общества России и Геннадия Скляра, депутата Государственной Думы РФ.
Напомним, 26 июня 1954 года в Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция – событие мирового масштаба, положившее начало новой эре в энергетике.
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