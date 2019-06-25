В Калуге детей учат поднимать предметы силой мысли

До 14 июля в областном центре, в ТЦ «Атриум», продолжается работа масштабной выставки роботов для всей семьи «Робостарс».
На выставке новейшие разработки в области искусственного интеллекта и виртуальной реальности соседствуют с милыми робопитомцами, которые не оставят равнодушными не взрослых, ни детей.
«Робостарс» собрал вместе самых дружелюбных и общительных андроидов. Все они любят шутить, общаться с посетителями и играть с детьми.
Кроме того, на фестивале представлены не только последние разработки в области робототехники, но и необычные нейроинтерфейсы.
Они настраиваются на эмоции человека и с их помощью двигают предметы: поднимают в воздух квадрокоптер или двигают шарик на специальном поле.
Маленькие гости выставки смогут не только поиграть с роботами, но и создать собственного, нарисовать 3D игрушку или сварить свое робо-мыло в зоне мастер-классов.
Взрослых привлекут зоны виртуальной и дополненной реальности, оснащённые очками и шлемами от компаний Sony, HTC и Microsoft.
Для малышей до 4 лет вход свободный. Дети до 14 лет могут попасть в «Робостарс» на специальных условиях.
Когда?
Где?
Пошпионить за роботами можно тут:
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