В Калуге детей учат поднимать предметы силой мысли

25.06.2019 10:00 945

До 14 июля в областном центре, в ТЦ «Атриум», продолжается работа масштабной выставки роботов для всей семьи «Робостарс».

На выставке новейшие разработки в области искусственного интеллекта и виртуальной реальности соседствуют с милыми робопитомцами, которые не оставят равнодушными не взрослых, ни детей.

«Робостарс» собрал вместе самых дружелюбных и общительных андроидов. Все они любят шутить, общаться с посетителями и играть с детьми.

Кроме того, на фестивале представлены не только последние разработки в области робототехники, но и необычные нейроинтерфейсы.

Они настраиваются на эмоции человека и с их помощью двигают предметы: поднимают в воздух квадрокоптер или двигают шарик на специальном поле.

Маленькие гости выставки смогут не только поиграть с роботами, но и создать собственного, нарисовать 3D игрушку или сварить свое робо-мыло в зоне мастер-классов.

Взрослых привлекут зоны виртуальной и дополненной реальности, оснащённые очками и шлемами от компаний Sony, HTC и Microsoft.

Для малышей до 4 лет вход свободный. Дети до 14 лет могут попасть в «Робостарс» на специальных условиях.

Когда?

«Робостарс» будет работать в Калуге с 15 июня по 14 июля

Где?

ТЦ «Атриум», ул. Дзержинского 29, этаж 3

Телефон для справок: 8 (965) 701 82 13

Пошпионить за роботами можно тут: