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Отчет о бюджете, развитие села и жилье для сирот: перед выходом на каникулы областные законодатели приняли перечень новых законов

21.06.2019 11:48 0 344 Сергей ПЕТРОВ
Отчет о бюджете, развитие села и жилье для сирот: перед выходом на каникулы областные законодатели приняли перечень новых законов

20 июня состоялось заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области.

Одним из первых депутаты приняли закон «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». Доходная часть превысила 70,6 млрд руб, что на 26% больше поступлений в 2017-м. Сумма расходов казны приблизилась к 62 млрд, рост этого показателя к прошлому году составил 12%. В 2018 году профицит бюджета составил около 8,5 млрд руб. Комментируя документ, Председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин отметил, что это бюджет развития, позволяющий выполнять все социальные программы. Напомним, что традиционно бюджет региона принимается при поддержке фракции «Единая РОССИЯ» в областном парламенте.

Важную дополнительную норму внесли депутаты и в закон об обеспечении жильем детей-сирот. Согласно обновленной редакции, теперь доля квартир, выделяемых для данной категории граждан в одном многоквартирном доме, не должна превышать 25% от общего числа квартир. По словам Виктора Бабурина, эта мера поможет сиротам равномерно вливаться в социум и предотвратит возможный рост правонарушений и социальной напряженности.

Кроме того, решено улучшить инвестиционный климат на территориях опережающего социально-экономического развития. Для этого резидентам территории, находящийся в Сосенском, будут предоставлены дополнительные налоговые преференции. Так, по налогу, взимаемому по упрощенной системе, установлена ставка в размере 1 процента если налог рассчитывается с доходов и 5 процентов, если налог рассчитывается с доходов, уменьшенных на величину расходов. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

В завершении работы сессии перед законодателями выступил министр сельского хозяйства региона Леонид Громов, который рассказал, что согласно новой Государственной программе, благоустройство сельских поселений с 2020 года будет осуществляться комплексно. В нее вошли вопросы строительства социальной инфраструктуры, подведения инженерных коммуникаций. Предлагаемая программа предусматривает предоставление льготных жилищных (ипотечных) кредитов селянам сроком до 25 лет на сумму до 3 млн. рублей под процентную ставку до 3% годовых. А для подведения всех необходимых коммуникаций сельские жители смогут получить льготные кредиты до 250 тыс. руб. сроком до 5 лет, ставка по которым не будет превышать 5%. Кроме того, планируется строительство ведущих к ключевым объектам автодорог. Не обойдет стороной проект и общее благоустройство территорий. В том числе зон отдыха, спортивных и детских площадок.

В целом по России на эти цели будет выделено порядка 2,2 трлн. Рублей. На сессии областного Законодательного Собрания отмечалось, что муниципалитеты должны готовиться к эффективному освоению этих средств.

 


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: общество законодательное собрание
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