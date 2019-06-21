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Сотрудник ППС обманул родное государство на 90 тысяч

21.06.2019 11:05 0 841 Сергей ПЕТРОВ, фото из архива www.kp40.ru
Сотрудник ППС обманул родное государство на 90 тысяч

В четверг, 20 июня, следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела на сотрудника ППС Калуги.

Мужчина предоставил документы на компенсацию за аренду жилья.  На основании этих документов он получал ежемесячную компенсацию. 

Однако согласно данным службы собственной безопасности УМВД по Калужской области сотрудник ППС в якобы арендованной квартире не жил. За почти два года мужчина получил более 90 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат».


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото из архива www.kp40.ru
Тэги: общество
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