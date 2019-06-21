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Окунёмся, почешемся: в каких водоёмах мутная водичка, а где купаться можно

21.06.2019 10:13 16 2824 Сергей ПЕТРОВ, фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Окунёмся, почешемся: в каких водоёмах мутная водичка, а где купаться можно

В четверг, 20 июня, Роспотребнадзор по Калужской области опубликовал очередные списки водоемов, где вода соответствует и не соответствует показателям качества. 

Где можно и нельзя купаться – смотрите в табличке ниже.

Нельзя купаться

Можно купаться

В Калуге

  • река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД)
  • река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск)
  • Рождественские пруды
  • пруд в д. Вырка Верхняя и Вырка Нижняя
  • -озеро Резвань
  • Яченское водохронилище (район Бора)
  • Сероводородные озера

В Калужской области

Боровский район:

  • р. Протва г. Боровск (в районе Высокое, район Долы, район п. Институт)
  • г. Ермолино (у моста, район ул. Мичурина, д.40)
  • р. Истья (в районе ул. Зеленая)
  • река Страдаловка (пляж)

Дзержинский район:

  • р. Угра д. Тучнево
  • место отдыха в г. Кондрово ул. Набережная р. Шаня
  • р. Суходрев п. Полотняный Завод
  • озеро в д. Озеро
  • обводненный карьер д. Новоскаковское
  • озеро Угорское в районе Мостовского карьера МО СП «Село Дворцы»

Жуковский район:

  • пруд г. Жуков
  • озеро Огублянка
  • -пруд  д. Величково
  • р. Протва городской пляж
  • р. Протва (Трубинский мост)

Износковский район:

  • пруд с. Износки

Кировский район:

  • Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины)
  • Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка)
  • Куйбышевский район:
  • пруд Верхний д. Садовище

Людиновский район:

  • озеро Ломпадь г. Людиново в районе ул. Бакунина и Суворова
  • озеро Ломпадь г. Людиново в районе здания участка ГМИС
  • р. Неполоть, ул. Маяковского (напротив дома №272)

Малоярославецкий район:

  • р. Суходрев  до пос. Детчино
  • р. Суходрев ООО «Санаторий Воробьево»

Тарусский район:

  • городской парк
  • с. Волковское (Очковские горы)

Медынский район:

  • г. Медынь, р. Медынка

Юхновский район:

  • р. Кунава г.Юхнов

В Калуге

  • водоем д. Лаврово-Песочня

В Калужской области

Барятинский район:

  • озера д. Шершнево
  • озеро с. Барятино

Кировский район:

  • Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка)

Куйбышевский район:

  • пруд д. Падерки Казенные
  • пруд Нижний с. Садовище

Спас-Деменский район:

  • озеро «ЛЕСХОЗ»
  • водоем карьер «Старый»
  • водоем карьер «Новый»


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Тэги: общество
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