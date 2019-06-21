Окунёмся, почешемся: в каких водоёмах мутная водичка, а где купаться можно

В четверг, 20 июня, Роспотребнадзор по Калужской области опубликовал очередные списки водоемов, где вода соответствует и не соответствует показателям качества.
Где можно и нельзя купаться – смотрите в табличке ниже.
|
Нельзя купаться
|
Можно купаться
|
В Калуге
В Калужской области
Боровский район:
Дзержинский район:
Жуковский район:
Износковский район:
Кировский район:
Людиновский район:
Малоярославецкий район:
Тарусский район:
Медынский район:
Юхновский район:
|
В Калуге
В Калужской области
Барятинский район:
Кировский район:
Куйбышевский район:
Спас-Деменский район:
|
В Калуге покажут работы талантливых молодых фотографов 21.06.2019 14:26
В Калуге пропал ребенок, а в Малоярославце - пенсионерка 21.06.2019 11:38
Сотрудник ППС обманул родное государство на 90 тысяч 21.06.2019 11:05
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: