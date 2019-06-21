Окунёмся, почешемся: в каких водоёмах мутная водичка, а где купаться можно

В Калуге река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД)

река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск)

Рождественские пруды

пруд в д. Вырка Верхняя и Вырка Нижняя

-озеро Резвань

Яченское водохронилище (район Бора)

Сероводородные озера В Калужской области Боровский район: р. Протва г. Боровск (в районе Высокое, район Долы, район п. Институт)

г. Ермолино (у моста, район ул. Мичурина, д.40)

р. Истья (в районе ул. Зеленая)

река Страдаловка (пляж) Дзержинский район: р. Угра д. Тучнево

место отдыха в г. Кондрово ул. Набережная р. Шаня

р. Суходрев п. Полотняный Завод

озеро в д. Озеро

обводненный карьер д. Новоскаковское

озеро Угорское в районе Мостовского карьера МО СП «Село Дворцы» Жуковский район: пруд г. Жуков

озеро Огублянка

-пруд д. Величково

р. Протва городской пляж

р. Протва (Трубинский мост) Износковский район: пруд с. Износки Кировский район: Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины)

Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка)

Куйбышевский район:

пруд Верхний д. Садовище Людиновский район: озеро Ломпадь г. Людиново в районе ул. Бакунина и Суворова

озеро Ломпадь г. Людиново в районе здания участка ГМИС

р. Неполоть, ул. Маяковского (напротив дома №272) Малоярославецкий район: р. Суходрев до пос. Детчино

р. Суходрев ООО «Санаторий Воробьево» Тарусский район: городской парк

с. Волковское (Очковские горы) Медынский район: г. Медынь, р. Медынка Юхновский район: р. Кунава г.Юхнов

В Калуге водоем д. Лаврово-Песочня В Калужской области Барятинский район: озера д. Шершнево

озеро с. Барятино Кировский район: Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка) Куйбышевский район: пруд д. Падерки Казенные

пруд Нижний с. Садовище Спас-Деменский район: озеро «ЛЕСХОЗ»

водоем карьер «Старый»

водоем карьер «Новый»