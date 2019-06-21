Чтобы помнили: энтузиасты 5 лет восстанавливают заброшенные братские могилы

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России. В этот день гитлеровская Германия без объявления войны напала на нашу страну.
Сейчас уже очень трудно представить, что чувствовали люди 78 лет назад. Накануне этого дня наши соотечественники жили обычной жизнью - по сути такой же, как и мы сейчас - радовались, влюблялись, женились, рожали детей. По всей стране проходили выпускные вечера.
Однако в один момент всё изменилось. Для кого-то война началась с сообщения по радио, а для кого-то с бомбы, попавшей в его дом.
Никакие современные спецэффекты или сложная драматургия не дадут представления, о том, что эти люди пережили. Все что нам доступно - это помнить о миллионах, погибших в боях, замученных в неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Потому что благодаря их жертве мы сейчас можем говорить на родном языке, растить детей, трудиться, радоваться.
Поэтому особого внимания и уважения заслуживают те, кто сохраняют эту память, рассказывают о подвигах героев и делают это исключительно по зову своего сердца, не ожидая сигнала «сверху».
В Жиздре на протяжении вот уже более пяти лет именно такие неравнодушные люди собирают информацию о братских захоронениях.
- Прологом истории явились события конца «нулевых», когда Антон Божко и сотоварищи задались вопросом о местонахождении ряда братских захоронений нашего Жиздринского района, ведь на виду и на слуху всегда несколько основных, а что с остальными, менее масштабными? – вспоминают, как зарождалось их движение волонтёры. - Начали поднимать старые карты, опрашивать людей, постепенно объезжать места захоронений, косить траву, вырубать кустарник, поправлять и подкрашивать ограды, кое-где обновлять стёртые временем таблички.
Не всё было просто и гладко, иногда приходилось сначала отыскать знающего человека. К тому же, за последние десятилетия исчезли многие деревни и сёла, некоторые захоронения оказались в весьма труднодоступных местах, потому в ряде случаев поиск превращался в отдельную эпопею.
Так продолжалось несколько лет. Захоронения приводили в более-менее нормальный вид по мере сил, средств и времени. Итогом этой работы стала карта-буклет с точными географическими координатами и фотографиями, в которой воедино собрали 45 точек - братские захоронения и места партизанских стоянок на территории Жиздринского района в годы Великой Отечественной войны.
За это время общее дело объединило вокруг себя определённый круг людей и в какой-то момент возникла идея отправиться в автопробег.
С тех пор ежегодно волонтеры везут частицы Вечного огня к братским могилам защитников Родины, чтобы почтить их память и великий подвиг.
Начавшись с инициативы неравнодушных людей, эта акция постепенно оформилась в общественное движение «Огонь Победы».
Маршрут автопробега проходит по небольшим населенным пунктам и включает отдалённые воинские захоронения.
Присоединиться к волонтёрам может любой желающий и с каждым годом число участников растет. В этом году в автопробеге приняли участие около 70-ти человек на 23 автомобилях и одном квадроцикле.
Общая протяженность маршрута составила 110 километров. Было пройдено 14 населенных пунктов.
В автоколонне была и своя полевая кухня. На больших остановках в населенных пунктах всех желающих угощали фронтовой кашей.
По пути волонтеры дарили жителям района упомянутые выше буклеты, рассказывали им про акцию.
Самое ценное во всём этом, что «Огонь Победы» от начала и до конца инициатива простых людей, для которых важно сохранить память о героях.
А значит их подвиг будет жить вечно.
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