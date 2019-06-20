Малыши-зубрята попали в объектив видеокамеры

20.06.2019 11:56 1089 фото: пресс-служба заповедника «Калужские засеки»

Уникальные кадры сделала фотоловушка, установленная в заповеднике «Калужские засеки», сообщила пресс-служба нацпарка в среду, 19 июня.

В объектив камеры попали трое малышей-зубрят. Экологи подсчитали, что им чуть больше месяца. На записи видно, как зубрята наблюдают за взрослыми животными и очень четко выполняют призывы матери.

Работники заповедника, полагают, что это только первые из родившихся в этом году малышей. Ожидается, что зубрят будет гораздо больше.

К примеру, в прошлом году на территории нацпарка родилось 37 зубрят.