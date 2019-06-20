«Клиника года–2019»: подведение итогов

20.06.2019 10:40 1246 Петр РЫЧКОВ. Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году праздновался 16 июня, организаторы конкурса — редакция газеты «Комсомольская Правда — Калуга» — провели церемонию награждения победителей. Награды вручал заместитель министра здравоохранения Калужской области Александр Королев (на фото — в центре).

Запоминающийся танец в исполнении изящных девушек, проникновенные слова поздравлений, букеты белых роз, искусно сервированные столы — одним словом, атмосфера праздника ждала героев этого дня, руководство и представителей семи медицинских учреждений Калуги, признанных лучшими. Победителям вручены специальные дипломы и памятные знаки от «Комсомолки» и благодарственные письма от областного минздрава.

Конкурс «Клиника года» проводился в этом году в четвертый раз. Его задача — сделать сферу медицины более открытой и понятной для калужан, прибегнув к их же собственной помощи: в роли экспертов выступают читатели нашей газеты. По условиям конкурса, участвующие в нем медицинские учреждения оцениваются по трем параметрам: уровень обслуживания, техническая оснащенность, качество услуг. Голосование за лучшую клинику проводилось двумя способами. Первый — «бумажный»: анкета в газете. Она с начала года публиковалась в каждом выпуске калужской «Комсомолки», посвященном конкурсу. Читатели могли заполнить ее и отправить в редакцию. Второй способ — электронный. Заполнить анкету можно было на самом популярном региональном сайте: www.kp40.ru. Всего проголосовало около полутора тысяч калужан, что для города с населением в 300 тысяч вполне ­репрезентативная выборка.

Ниже мы приводим список победителей в каждой из 7 номинаций.

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Интимная пластика, в том числе фаллопротезирование.

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Как нас найти Г. Калуга, ул. Октябрьская, 3.

Телефон: (4842) 277–340.

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Геморрой: многое зависит от пациента

Часто люди смущаются говорить о том, что у них такая проблема, и доводят заболевание до самых тяжелых стадий. Поэтому мы решили задать вопросы на эту острую тему врачу-колопроктологу клиники «МЕДИКПРО» Тимуру ШАБАНОВУ.

- Тимур Акифович, скажите, калужане какого возраста чаще страдают геморроем?

- К возрасту геморрой имеет мало отношения, это заболевание в большей степени связано с образом жизни, питанием и уровнем физических нагрузок. Поэтому для профилактики показаться проктологу стоит и молодым людям, а в возрасте 40 - 50 лет необходимо регулярно приходить на прием для раннего выявления онкологии.

- Какие причины могут вызвать геморрой?

- К формированию геморроидальных узлов приводит разрушение поддерживающего аппарата геморроидальных сплетений и застой в них крови. Это происходит при натуживании в туалете, поднятии тяжестей, долгом сидении на унитазе, малоподвижном образе жизни. Возникновение геморроя у женщин часто связано с беременностью и родами.

- На какие симптомы важно обратить внимание?

- Симптомами геморроя являются: выделение крови, боли (постоянные или только в момент дефекации), зуд, дискомфорт, чувство неполного опорожнения. Выделение крови может говорить также о наличии анальной трещины или даже об онкологии, поэтому важна грамотная диагностика. Современная медицина шагнула далеко вперед. Мы проводим обследование максимально комфортно для пациента: он лежит на боку в специальных шортах. Используем видеодиагностическую стойку и специальное одноразовое белье. Изображение выводится на экран, и пациент видит свою проблему.

- Чем опасен геморрой?

- Течение геморроя может сопровождаться возникновением на его фоне других заболеваний, таких как хроническая и острая анальная трещина, парапроктит, анемия, ректальный свищ, гнойные воспаления.

- Какие новые методы лечения применяются сегодня?

- Врач всегда подбирает индивидуальную терапию и наиболее щадящие методики. Большинство пациентов, обратившихся к проктологу на начальной стадии болезни, могут быть излечены малоинвазивными процедурами. Широко применяются лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами, динамическая фотокоагуляция, склеротерапия. В нашей клинике успешно используется новейшая технология HAL-RAR - операции по избавлению от геморроя за 1 час на австрийском оборудовании под контролем УЗИ. Она дает хорошие результаты. Но всегда важно вовремя выявить проблему и начать лечение. И здесь многое зависит от пациента: иногда ранняя диагностика может спасти жизнь.

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