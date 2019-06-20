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«Клиника года–2019»: подведение итогов

20.06.2019 10:40 0 1246 Петр РЫЧКОВ. Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
«Клиника года–2019»: подведение итогов

В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году праздновался 16 июня, организаторы конкурса — редакция газеты «Комсомольская Правда — Калуга» — провели церемонию награждения победителей. Награды вручал заместитель министра здравоохранения Калужской области Александр Королев (на фото — в центре).

Запоминающийся танец в исполнении изящных девушек, проникновенные слова поздравлений, букеты белых роз, искусно сервированные столы — одним словом, атмосфера праздника ждала героев этого дня, руководство и представителей семи медицинских учреждений Калуги, признанных лучшими. Победителям вручены специальные дипломы и памятные знаки от «Комсомолки» и благодарственные письма от областного минздрава.

Конкурс «Клиника года» проводился в этом году в четвертый раз. Его задача — сделать сферу медицины более открытой и понятной для калужан, прибегнув к их же собственной помощи: в роли экспертов выступают читатели нашей газеты. По условиям конкурса, участвующие в нем медицинские учреждения оцениваются по трем параметрам: уровень обслуживания, техническая оснащенность, качество услуг. Голосование за лучшую клинику проводилось двумя способами. Первый — «бумажный»: анкета в газете. Она с начала года публиковалась в каждом выпуске калужской «Комсомолки», посвященном конкурсу. Читатели могли заполнить ее и отправить в редакцию. Второй способ — электронный. Заполнить анкету можно было на самом популярном региональном сайте: www.kp40.ru. Всего проголосовало около полутора тысяч калужан, что для города с населением в 300 тысяч вполне ­репрезентативная выборка.

Ниже мы приводим список победителей в каждой из 7 номинаций.

Мы рады вам помочь!

БСМП г. Калуги — многопрофильное лечебное учреждение с современной диагностической и лечебной базой. Ежегодно здесь выполняется около 15 тысяч операций, за медицинской помощью обращается почти 100 тысяч калужан.

Помимо экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи по программам ОМС и ДМС широкий спектр услуг предлагает калужанам платное отделение больницы.

Среди них:

ОБСЛЕДОВАНИЯ

  • Ультразвуковые исследования на оборудовании экспертного класса.
  • Рентгенологические исследования любой сложности: МРТ, СКТ, рентген.
  • Лабораторные клинико-диагностические исследования.
  • Эндоскопические исследования и лечебные манипуляции, в том числе под медикаментозным сном. Используются эндовидеосистемы последнего поколения, позволяющие выявлять даже минимальные патологические изменения.
  • Предоперационное обследование в течение суток (стандартный пакет).

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

  • хирург
  • сосудистый хирург
  • травматолог-ортопед
  • гинеколог
  • уролог
  • кардиолог
  • терапевт
  • эндокринолог
  • гастроэнтеролог
  • отоларинголог
  • анестезиолог-реаниматолог

КОНСУЛЬТАЦИИ И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СФЕРЫ (УРОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ), В ТОМ ЧИСЛЕ

  • Урологические исследования: цистоскопия, инстилляция мочевого пузыря и уретры.
  • Консервативные и оперативные методы лечения.
  • Дробление камней и удаление аденомы простаты с помощью тулиевого лазера.
  • Помощь при бесплодии.
  • Лечение недержания мочи (высокотехнологичные операции).
  • Интимная пластика, в том числе фаллопротезирование.
  • Помощь при климаксе у женщин и мужчин.

Как нас найти

  • Г. Калуга, ул. Октябрьская, 3.
  • Телефон: (4842) 277–340.
  • www.bsmp40.ru

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Геморрой: многое зависит от пациента

Часто люди смущаются говорить о том, что у них такая проблема, и доводят заболевание до самых тяжелых стадий. Поэтому мы решили задать вопросы на эту острую тему врачу-колопроктологу клиники «МЕДИКПРО» Тимуру ШАБАНОВУ.

- Тимур Акифович, скажите, калужане какого возраста чаще страдают геморроем?

- К возрасту геморрой имеет мало отношения, это заболевание в большей степени связано с образом жизни, питанием и уровнем физических нагрузок. Поэтому для профилактики показаться проктологу стоит и молодым людям, а в возрасте 40 - 50 лет необходимо регулярно приходить на прием для раннего выявления онкологии.

- Какие причины могут вызвать геморрой?

- К формированию геморроидальных узлов приводит разрушение поддерживающего аппарата геморроидальных сплетений и застой в них крови. Это происходит при натуживании в туалете, поднятии тяжестей, долгом сидении на унитазе, малоподвижном образе жизни. Возникновение геморроя у женщин часто связано с беременностью и родами.

- На какие симптомы важно обратить внимание?

- Симптомами геморроя являются: выделение крови, боли (постоянные или только в момент дефекации), зуд, дискомфорт, чувство неполного опорожнения. Выделение крови может говорить также о наличии анальной трещины или даже об онкологии, поэтому важна грамотная диагностика. Современная медицина шагнула далеко вперед. Мы проводим обследование максимально комфортно для пациента: он лежит на боку в специальных шортах. Используем видеодиагностическую стойку и специальное одноразовое белье. Изображение выводится на экран, и пациент видит свою проблему.

- Чем опасен геморрой?

- Течение геморроя может сопровождаться возникновением на его фоне других заболеваний, таких как хроническая и острая анальная трещина, парапроктит, анемия, ректальный свищ, гнойные воспаления.

- Какие новые методы лечения применяются сегодня?

- Врач всегда подбирает индивидуальную терапию и наиболее щадящие методики. Большинство пациентов, обратившихся к проктологу на начальной стадии болезни, могут быть излечены малоинвазивными процедурами. Широко применяются лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами, динамическая фотокоагуляция, склеротерапия. В нашей клинике успешно используется новейшая технология HAL-RAR - операции по избавлению от геморроя за 1 час на австрийском оборудовании под контролем УЗИ. Она дает хорошие результаты. Но всегда важно вовремя выявить проблему и начать лечение. И здесь многое зависит от пациента: иногда ранняя диагностика может спасти жизнь.

Как нас найти:

  • Калуга, ул. Степана Разина, д. 7
  • Режим работы:
  • пн-пт - 9:00-19:00,
  • сб-вс - 9:00-17:00.
  • Телефон: +7 (4842) 54-37-37, 27-72-50.
  • Сайт: https://medicpro-kaluga.ru/

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Авторы
Петр РЫЧКОВ. Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Тэги: общество медицина
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