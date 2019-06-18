Тянут жребий: на церемонию вручения медалей позвали не всех

18.06.2019 12:06 1254

В четверг, 20 июня, в здании областной администрации состоится традиционная церемония вручения золотых медалей выпускникам. В этом году обладателями этой награды станут более 400 одиннадцатиклассников.

За несколько дней до церемонии в социальных сетях стали появляться обращения родителей медалистов, возмущённых тем, что не все мамы и папы смогут попасть на церемонию.

- Министерство образования ввело квоту на посещение данного мероприятия родителями медалистов, - пишет, в частности, один из наших читателей. – Директора школ должны предоставить списки родителей, которым позволят присутствовать при награждении их детей. Но пустят только около 30% родителей! Как мне объяснить своему ребёнку, что меня не пускают посмотреть на эту торжественную и значимую для всей нашей семьи церемонию? 11 лет мы шли к этой цели – стать золотым медалистом. Стать гордостью школы, города, страны. И в итоге – очень горький осадок от чиновников нашего города, которые испортили нам и другим семьям, оказавшимся в такой же ситуации, праздник.

Мама одного из отличников в социальной сети «Фейсбук» написала, что в классе, где учится её сын, четверо медалистов, но пойти на церемонию смогут родители только двоих из них. По словам женщины, детям даже пришлось тянуть жребий, чтобы определить, кто именно из родителей попадёт на торжество.

- Я в ужасе от этой ситуации! - негодует калужанка.

- Министерство образования и науки Калужской области не устанавливало никаких квот по участию в мероприятии ни для родителей, ни для детей, - прокомментировали нам эти сообщения в пресс-службе Правительства Калужской области, – но нужно учитывать вместимость конференц-зала администрации Губернатора Калужской области, который не может принять неограниченное количество участников. В связи с необходимостью обеспечения безопасности при проведении торжественного мероприятия число его участников будет ограничено вместимостью зала. Просим родителей выпускников и их родственников отнестись к этому с пониманием.

По имеющимся у нас данным, конференц-зал, где будет проходить торжественная церемония, рассчитан на 700 человек.

Добавим, в социальных сетях по этому поводу разгорелись жаркие дебаты. Некоторые родители предлагали отнестись к ситуации с пониманием. «Самое главное – чтобы на мероприятие пригласили всех медалистов, а не некоторых, как в прошлом году. В первую очередь, это праздник школьников, а не их родителей».

Но многие участники дискуссии с такой позицией не согласились и высказали мнение: если на церемонии вручения медалей не могут присутствовать все желающие родители, то её стоит вообще отменить и ограничиться вручением наград в школах, где учатся отличники.

Уважаемые читатели!

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