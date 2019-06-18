Онколог-химиотерапевт засомневался в статистике по раку и вспомнил Чернобыль

Как мы уже писали в понедельник, 17 июня, Калужская область вошла в ТОП-5 регионов России по заболеваемости раком. Этот рейтинг вызвал массу дискуссий в профессиональной среде. Сначала его поставил под сомнение и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, а затем член Европейской ассоциации медицинских онкологов онколог-химиотерапевт Вадим Гутник.

- Я сегодня в пять утра прочитал и подумал, что в таком виде не надо было подавать, - передают слова Онищенко федеральные СМИ. - Потому что цифра без объяснений вызывает интерес и вопрос: «Что там такое случилось?»

В эфире «Национальной службы новостей» Вадим Гутник сначала назвал одной из причин роста числа раковых заболеваний аварию на АЭС в Чернобыле, а затем и вовсе усомнился в статистике.

- Это комплекс причин, по всей видимости, - говорит Гутник. - Одна из которых, возможно, связана с тем, что просто стали лучше диагностировать это заболевание. Что касается экологии: мы все учили физику в школе и помним, что у каждого радиоактивного элемента есть свой период полураспада. А теперь вспомните, в каком году была Чернобыльская катастрофа, о которой сейчас сняли замечательный сериал? Вы тогда поймете, почему возможен некий всплеск. Плюс ко всему, современная трактовка канцерогенеза (ложный патофизиологический процесс зарождения и развития опухоли, - прим. НСН) и возникновения рака предполагает под собой наличие мутаций. То есть это такой некий конгломерат мутаций, который возникает у человека в течение жизни. И в конечном итоге включается механизм клеточного апоптоза (регулируемый процесс программируемой клеточной гибели, - прим. НСН): смерти или клетка становится злокачественной, потом метастазирует».

- А что касается статистики… - говорит в заключение онколог. - Я в последнее время как-то разочаровался в российской статистике, потому что она слишком такая девушка ветреная: то у нее одни цифры, то другие. То рейтинг у Путина 35%, то снова 72%. Поэтому хочется спросить: «А как вы, ребята, считаете?». Последний вывод: Есть к чему стремиться. Это не самое хорошее лидерство у регионов. Хочется верить, что в скором будущем лидерство будет в обратную сторону. По рождаемости, например, или по росту зарплат.