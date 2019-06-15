Тбилиси: за границей, как дома

Великолепные пейзажи, богатая история и вкусная национальная кухня покоряют даже самых искушённых туристов.

— Сначала ребята из Питера приезжали в Грузию зимой. Спустя два месяца звонят: «Нам так понравилось, что мы решили вернуться весной!» Я их встретил, повозил по интересным местам. Расстались довольные. А на днях они вновь со мной связались, хотят и летом к нам выбраться. Я им говорю: «Вы только осенью не приезжайте, осенью у меня день рождения. Дайте уже от вас отдох­нуть!», — ​смеётся владелец турфирмы в Тбилиси Леван. — ​А я вам ещё не рассказывал, как сюда прилетали две девчонки из России? Пробыли две недели, вернулись домой, уволились с работы и переехали жить в Грузию!

Руссо туристо

Пока из Калуги нет авиарейсов в Тбилиси, добираться до столицы Грузии приходится из столицы России.

У аэропорта туристов со славянской внешностью сразу же окружают таксисты.

— Всего 20 лари (чуть больше 470 руб­лей. — ​Прим. авт.), и я вас довезу куда угодно!

— Цены ниже, чем на «Яндекс.Такси», — ​на прекрасном русском языке заявляют грузины наивным путешественникам. И те радостно залезают в первую же машину.

При этом от аэропорта до центра города каждые 5 минут отправляются автобусы. Стоимость поездки — всего 50 тетри, ​чуть меньше 12 руб­лей. Выйти на нужной остановке помогут Google-карты, но лично я предпочитаю общаться с местными жителями — они подскажут кратчайший путь лучше любого навигатора. Вот и в этот раз улыбчивая кондуктор объяснила не только где выходить, но и как пройти к улице Леонидзе. Первую ночь мы решили провести в старом Тбилиси. Комната на двоих в хостеле обошлась в 1400 руб­лей. При желании можно было найти и более бюджетный вариант. Но уж больно привлекательным было расположение номера — ​в шаговой доступности от достопримечательностей.

Потом мы перебрались на другой берег реки Куры. Комнату через знакомых сняли в частном секторе. Обошлось это почти в 1200 руб­лей, в цену входили и завтраки.

Старые улочки

Первое, что видишь, прилетев в Тбилиси, — это ​горы. Каждый день их величественный вид заставлял моё сердце замирать от восторга.

Бродить по извилистым улочкам старого города можно бесконечно, удивляясь причудливо выстроенным домам с множеством балкончиков и лесенок.

Улочки настолько узки, что мало где есть двустороннее движение, машины припаркованы зачастую прямо на тротуаре.

Балконы в Тбилиси заслуживают отдельного описания. Это своего рода сердце домашнего очага. Здесь не только сушат бельё, выращивают цветы — ​как-­то я видела настоящую коллекцию кактусов,­— но и собираются всей семьёй, принимают гостей и даже устраивают картинные галереи. В одну такую галерею мы забрели совершенно случайно. Молодая художница — красавица Нино — решила выставить свои работы. Судить о художественной ценности полотен не берусь. Но общаться со скромной обаятельной девушкой было приятно. Да и вход в галерею абсолютно бесплатный.

Старая часть древнего города (столица Грузии основана в V веке. — ​Прим. авт.) поражает одновременно красотой и запущенностью. Порой дома находятся в столь удручающем состоянии, что, кажется, вот-­вот рухнут тебе на голову. Многие здания держатся только за счёт подпорок. Но, несмотря на ветхость, в них продолжают жить люди. Типичная картина: полдома — нежилая, ​частично разрушена крыша, выбиты окна, в другой части — как ни в чём не бывало обитает несколько семей.

Улочки в Тбилиси то круто уходят вниз, то вверх. С непривычки от таких резких перепадов уже через час ноги начинают молить о пощаде.

Передохнуть уставшим путникам можно в многочисленных парках и скверах. Зелёные островки разбросаны по всему городу. Здесь же стоят фонтанчики с питьевой водой.

Всё выше и выше

Как и в любой столице, в Тбилиси есть места, которые наиболее популярны у путешественников. Среди них — парк Рике. Он знаменит так называемыми трубами — это ​концертный зал и выставочный комплекс, которые итальянские архитекторы строили аж 6 лет, но до сих пор так и не открыли.

От парка рукой подать до канатной дороги, ведущей к горе Мтацминда, где находится древняя крепость Нарикала. Стоимость поездки по канатке в одну сторону — ​2,5 лари, ​почти 60 руб­лей. Вид из кабинок на город открывается потрясающий. Пожалуй, только здесь можно охватить взором сразу два берега Куры и поразиться тому, как встроены в горы дома и храмы.

На горе есть смотровая площадка, ярмарка для туристов, тут же обитают уличные художники и музыканты.

А на вершине холма Сололаки стоит мощный памятник «Мать Грузия», который виден практически из любой части старого города. В одной руке грандиозной скульптуры — чаша с вином для друзей, в другой — ​меч для защиты от врагов. Грузины считают, что этот памятник полностью отражает их нацио­нальный характер.

Ещё одно популярное место в Тбилиси — ​стеклянный Мост мира. Сооружение, похожее на ракушку, построено всего 9 лет назад. Ночью мост подсвечивается. Но ходить по нему невозможно из-­за навязчивых предложений прокатиться на катере. Русским туристам обещают неограниченное количество бесплатной чачи, а если вас спиртное не привлекает, то чая и кофе.

Кулинарная алхимия

Грузия знаменита на весь мир своими национальными блюдами. Целые улицы в Тбилиси отданы под кафе под открытым небом. Здесь готовы удовлетворить пристрастия самого взыскательного посетителя. Но для того, чтобы проникнуться духом города, советую свернуть с туристических улиц и отыскать кафе или ресторанчик, где основные посетители — ​местные жители, а меню составлено только на грузинском языке. Здесь и цены будут в разы ниже, да и обстановка, на мой взгляд, поприятнее. Нам повезло отыскать такой уголок.

Проголодавшись, мы стали заказывать по три блюда — ​а-­ля первое, второе и десерт. Но, когда их принесли, поняли всю необдуманность своего поступка — ​одной порции хватило бы, чтобы насытить нас обоих. Так, только нарезка из сыров представляла собой шесть 10-сантимитровых кусков по 2,5 см толщиной.

Хачапури, чихирт­ма, чакапули, харчо, хинкали и так далее. Стоит их мысленно произнести, и желудок сам собой начинает вырабатывать желудочный сок. Грузины нам рассказали, что для того, чтобы любую еду сделать по-­настоящему вкусной, в неё достаточно добавить соус ткемали. Основной его компонент — ​зелёная недоспелая алыча.

В Тбилиси на каждом шагу продаются недозрелые сливы. Как-­то я наблюдала картину, когда наши туристы, приняв их за какой-­то невиданный грузинский фрукт, стали прицениваться к товару. Ушлая продавщица, смекнув, что покупатели вряд ли оценят их вкус, сразу же заявила, что отведать «зелёные ягоды» можно будет только после покупки.

В Грузии помимо традиционных блюд советую попробовать газировку. Она необыкновенно вкусна, кому-­то даже напоминает сладкую воду из советского детства.

А вот чёрного хлеба или кофе с молоком в настоящем грузинском заведении отыскать не получится. Для меня, молокозависимого человека, пьющего даже чай с этим продуктом, это оказалось настоящим испытанием. Одна из официанток сжалилась надо мной: принесла кофе по-­турецки, графин молока и с ужасом наблюдала, как я их смешиваю.

Тот самый Нико

Грузия — ​родина знаменитого художника-примитивиста Нико Пиросмани. Помните песню Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз»? Нико — ​тот самый влюблённый художник. Жил он, действительно, в бедности, несколько дней умирал в одиночестве в каморке под лестницей. В Тбилиси сохранилась квартира, в которой художник провёл последние дни своей жизни.

Даже если вы не поклонник Пиросмани, никогда не видели его картин, побывать в Тбилиси и не познакомиться с его творчеством невозможно. Копии его работ становятся частью граффити, их используют для создания ювелирных украшений, принта для сумок и футболок, оформления вывесок кафе и магазинов.

Но всё это жалкие копии по сравнению с невероятно трогательными оригиналами, которые висят в картинной галерее.

Русский и грузин — ​братья

О грузинском гостеприимстве ходят легенды, но, пока ты не столкнёшься с ним сам, вряд ли поймёшь по-настоящему, что это такое.

В один из вечеров мы прогуливались по Тбилиси и заметили за Сухим мостом сквер, в котором стоят кувшины из-­под вина и бочки, выдолбленные из цельного ствола дерева. Конечно, мы тут же достали телефоны и стали всё это фотографировать. В это время к нам подошёл мужчина и с гордостью заявил, что это он таким образом решил украсить сквер.

— Гости дорогие, не откажите в просьбе сесть за мой стол, — ​не­ожиданно предложил он.

Стол был накрыт прямо в сквере. И мы, конечно, не отказали. Красивые грузинские тосты, которые ради нас произносились на двух языках, вино… Мы были уверены, что знакомство это хоть приятное, но случайное и непродолжительное. Каково же было наше удивление, когда на следующее утро мы опять встретили нашего нового приятеля.

— О, а вот и мои друзья из Калуги, — ​приветствовал нас Леван. — ​Ну, рассказывайте, что вы уже успели посмотреть в Грузии.

Выяснилось, что Леван — ​бывший военный. Выйдя на пенсию, стал заниматься туристическим бизнесом. Казалось бы, он должен был первым делом раскрутить двух русских путешественников на деньги, предложив какую-нибудь экскурсию. Но вместо этого за свой счёт повёз нас показывать древний город Мцхету.

— Вы мои гости, — ​отреагировал он, когда мы стали предлагать деньги. — ​Сегодня я плачу! Знаете, Лермонтова сослали в Грузию, хотели наказать, а он попал в рай!..

С Леваном мы по-­настоящему подружились. Он даже провожал нас в аэропорт.

— Жаль, что для того, чтобы въехать в Россию, грузину нужна виза. А так я бы приехал к вам, порыбачил, — ​сказал нам Леван.

Зажигательные национальные танцы.

От автора

В Тбилиси я влюбилось заочно задолго до нашего знакомства. Восторженные рассказы побывавших там приятелей, практически еженедельные оды Леонида Парфёнова на его канале в YouTube ещё больше подогрели мой интерес. Но реальность превзошла все мои ожидания. Доброжелательное местное население, которое большей частью говорит на русском, вкусная еда, невероятная природа, множество памятников культуры. У меня было ощущение, что я приехала в гости к своему дальнему родственнику, о котором много слышала и который, как и я, очень ждал этой встречи.