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Ливни немного остудят Калугу

14.06.2019 13:01 2 3647 Татьяна Светлова, фото Сергея КОНСТАНТИНОВА
Ливни немного остудят Калугу

Жара в городе уже начала спадать, хотя в пятницу, 14 июня, воздух в Калуге прогреется до + 25…+28оС. А вот уже во второй половине дня местами пройдут кратковременные ливни, грозы. Ветер юго-западный, западным, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с.

В субботу, 15 июня, в городе тоже ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью будет в пределах +14…+16оС. Днём местами ожидаются   ливни  и грозы, прогнозируемая температура воздуха +21…+24оС.

В воскресенье, 16 июня, будет преимущественно без осадков, ночью ожидается +10…+12оС, днём + 22...+24оС.

В начале следующей недели воздух днём будет прогреваться до +23…+28оС, вероятны кратковременные дожди.


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Татьяна Светлова 
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