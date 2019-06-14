Ливни немного остудят Калугу

Жара в городе уже начала спадать, хотя в пятницу, 14 июня, воздух в Калуге прогреется до + 25…+28оС. А вот уже во второй половине дня местами пройдут кратковременные ливни, грозы. Ветер юго-западный, западным, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с.
В субботу, 15 июня, в городе тоже ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью будет в пределах +14…+16оС. Днём местами ожидаются ливни и грозы, прогнозируемая температура воздуха +21…+24оС.
В воскресенье, 16 июня, будет преимущественно без осадков, ночью ожидается +10…+12оС, днём + 22...+24оС.
В начале следующей недели воздух днём будет прогреваться до +23…+28оС, вероятны кратковременные дожди.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: