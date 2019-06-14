Ливни немного остудят Калугу

Жара в городе уже начала спадать, хотя в пятницу, 14 июня, воздух в Калуге прогреется до + 25…+28оС. А вот уже во второй половине дня местами пройдут кратковременные ливни, грозы. Ветер юго-западный, западным, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с.

В субботу, 15 июня, в городе тоже ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью будет в пределах +14…+16оС. Днём местами ожидаются ливни и грозы, прогнозируемая температура воздуха +21…+24оС.

В воскресенье, 16 июня, будет преимущественно без осадков, ночью ожидается +10…+12оС, днём + 22...+24оС.

В начале следующей недели воздух днём будет прогреваться до +23…+28оС, вероятны кратковременные дожди.