Второй заход: в Калуге снова открывают царь-туалет и снова - экспериментальный

В пятницу, 14 июня, около 11:00 утра в Калуге, на сквере Мира начнет работу общественный туалет. Как нам рассказал директор МУП "Калугаблагоустройство" Руслан Желтков, он установлен в качестве эксперимента. Если туалет окажется востребованным, подобные устройства установят по всему городу. Места сейчас выбираются.
- Если он устроит калужан и руководство города, мы начнём в течение года приобретать такие туалеты и устанавливать их в общественных местах, - сказал Желтков. – Им могут воспользоваться и люди с ограниченными возможностями. Туалет удобный, антивандальный, с тёплой водой.
Сколько будет стоить вход, сейчас решается. Стоимость будет символическая, может 5 рублей, чтобы просто его обслуживать. Оно в месяц порядка 150 тысяч стоит. Или муниципалитет будет оплачивать содержание туалета.
Напомним, проблема с общественными туалетами в Калуге остро стоит уже давно. Попытка открыть удобные клозеты в 2014 году провалилась. Золотистые туалеты, прозванные царскими, простояли закрытыми в городе несколько месяцев и их увезли.
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