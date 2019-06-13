Вкусного вам утра!

13.06.2019 13:40 500

Есть простой способ начать день с хорошего настроения.

Добавьте к чашечке ароматного чая или кофе печенье «Полезный завтрак», и каждое начало дня будет замечательным!

В пресс-центре агентства «Комсомольская правда-Калуга» прошла вкусная дегустация для всех калужан. Свою продукцию представила на ней и Спас-Деменская кондитерская фабрика «Хлебный Спас».

Калужане могли попробовать два вида популярного печенья «Полезный завтрак» с молоком и со злаками.

Это нежное, рассыпчатое, тающее во рту печенье, сытное и хорошо заряжает энергией. Выпускает его наша местная, Спас-Деменская кондитерская фабрика «Хлебный Спас», которая уже более 15 лет придумывает вкусные идеи. Здесь постоянно ищут интересные рецепты, используя натуральные качественные ингредиенты, и создают современные, уникальные продукты. Поэтому продукцию «Хлебного Спаса» так любят. Печенье можно найти в магазинах большинства федеральных и региональных продуктовых сетей, где оно просто нарасхват. Кроме того, продукция фабрики «Хлебный Спас» экспортируется в 20 стран Европы, Азии и СНГ.

В «Полезном завтраке» принципиально нет пальмового масла. В наши дни такой натуральный состав – уже большой бонус. Вкусы разные, поэтому не надоедают. Печенье со злаками (в составе - овсяные хлопья, семена льна и подсолнечника) – в меру сладкое. В нем чувствуются семечки, а это источник клетчатки, витаминов и минералов. Очень вкусно!

Печенье «Полезный завтрак» с молоком (в составе - цельное и сгущенное молоко) особенно нравится детям. Аппетитное, очень нежное, со сливочными нотками. Конечно, утро с ним будет добрым!

Интересно и сочетание овсяных хлопьев с медом – такой «Полезный завтрак» тоже есть! В составе печенья - цельнозерновая ржаная мука, овсяные хлопья и мед. Это один из самых популярных видов печенья.

Пробуйте все и решайте, какой вкус вам больше нравится!

Самое интересное, что традиционный продукт производитель превратил в современный. «Хлебный Спас» придумал удобную индивидуальную упаковку: «мобильный снек», в брикете по 4 печенья. Такое лакомство можно захватить с собой, положив в карман, в сумку, или дать ребенку в школу – оно не рассыплется и не испачкает. «Полезным завтраком» всегда можно перекусить и посмаковать его. А дома всей семьей попить чаю с большой упаковкой печенья – прекрасная альтернатива конфетам, сдобным булочкам и другим вредным сладостям.

Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» (ООО «ДИАЛ-К»)

Производство:

249610, Россия, Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 3