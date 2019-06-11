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Антиблагоустройство: «Ощущение, что в городе происходит апокалипсис»

11.06.2019 15:33 3 500 Оксана ИВАНОВА
Антиблагоустройство: «Ощущение, что в городе происходит апокалипсис»

В понедельник, 10 июня, в горуправе состоялась очередная планёрка. Сначала чиновники подвели итоги прошедшего отопительного сезона, потом поговорили о патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Затем приступили к обзору критических публикаций в СМИ и социальных сетях. Таких традиционно оказалось немного. Обсудили случаи внезапного отключения воды, которые имели место на прошлой неделе, и разгуливающих по крыше детей на улице Веры Никитиной, 73. 

Публикации об отвратительной уборке ряда общественных городских территорий, которыми буквально завалены калужские группы социальных сетей, в обзор не попали. Чиновники обсуждали эту тему с нашей подачи.

Мы, в частности, обратили их внимание на пост одной из жительниц Калуги о состоянии сквера Конституции. 

«Гуляю там почти каждый день в течение шести лет. Всегда любила это место за тишину и чистоту, - пишет калужанка. – Постоянно видела чуть ли не по несколько раз в неделю уборщиков-дворников и озеленителей. Всегда там были аккуратненькие цветущие клумбы с растениями по сезону, очень классные выкошенные лужайки. 

Однако в этом году начал твориться какой-то трэш: на лужайках заросли по пояс, в этом году не косили ни разу. Клумбы тоже заросли. Горы песка с зимы лежат, горы веток – с весны. И главное – последние дней десять вижу нетронутые урны, которые наполняются и их никто не вывозит.  

За шесть лет наблюдаю такое впервые. Ощущение, что в городе происходит апокалипсис мусора и антиблагоустройства. Мне страшно за это прекрасное, уютное, тихое место. Для меня это был настоящий оазис. Аналогов ему в городе не знаю». 

- Действительно, есть такая проблема, - прокомментировал начальник Управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ. – У нас совместно с регионом ведётся достаточно активная работа. Мы сейчас поменяли руководителя КРЭО. Сейчас корректируем графики вывоза. Также совместно с Управлением по работе с населением и Управлением административно-технического контроля постоянно фиксируем нарушения, о которых вы говорите. 

Причём здесь Калужский региональный экологический оператор, мы, признаться, не поняли, поскольку к уборке городских территорий он не имеет никакого отношения. За чистотой улиц следят МБУ «СМЭУ» и МКУ. За состояние парков и скверов отвечает МБУ «Калугаблагоустройство». 

- Есть общественные территории, уборка которых осуществляется согласно графику. Где-то убираются раз в день, раз в два дня, - продолжил Волков. – Мы такие территории отслеживаем, и, если скопление мусора там увеличивается, увеличиваем количество уборок. Мы сейчас всё это дело совместно промониторим, откорректируем, и в ближайшее время однозначно будут улучшения. 

На вопрос, когда именно калужанам ждать улучшений, Алексей Волков уточнил: «В течение месяца». 


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Автор
Оксана ИВАНОВА 
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