Антиблагоустройство: «Ощущение, что в городе происходит апокалипсис»

В понедельник, 10 июня, в горуправе состоялась очередная планёрка. Сначала чиновники подвели итоги прошедшего отопительного сезона, потом поговорили о патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Затем приступили к обзору критических публикаций в СМИ и социальных сетях. Таких традиционно оказалось немного. Обсудили случаи внезапного отключения воды, которые имели место на прошлой неделе, и разгуливающих по крыше детей на улице Веры Никитиной, 73.

Публикации об отвратительной уборке ряда общественных городских территорий, которыми буквально завалены калужские группы социальных сетей, в обзор не попали. Чиновники обсуждали эту тему с нашей подачи.

Мы, в частности, обратили их внимание на пост одной из жительниц Калуги о состоянии сквера Конституции.

«Гуляю там почти каждый день в течение шести лет. Всегда любила это место за тишину и чистоту, - пишет калужанка. – Постоянно видела чуть ли не по несколько раз в неделю уборщиков-дворников и озеленителей. Всегда там были аккуратненькие цветущие клумбы с растениями по сезону, очень классные выкошенные лужайки.

Однако в этом году начал твориться какой-то трэш: на лужайках заросли по пояс, в этом году не косили ни разу. Клумбы тоже заросли. Горы песка с зимы лежат, горы веток – с весны. И главное – последние дней десять вижу нетронутые урны, которые наполняются и их никто не вывозит.

За шесть лет наблюдаю такое впервые. Ощущение, что в городе происходит апокалипсис мусора и антиблагоустройства. Мне страшно за это прекрасное, уютное, тихое место. Для меня это был настоящий оазис. Аналогов ему в городе не знаю».

- Действительно, есть такая проблема, - прокомментировал начальник Управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ. – У нас совместно с регионом ведётся достаточно активная работа. Мы сейчас поменяли руководителя КРЭО. Сейчас корректируем графики вывоза. Также совместно с Управлением по работе с населением и Управлением административно-технического контроля постоянно фиксируем нарушения, о которых вы говорите.

Причём здесь Калужский региональный экологический оператор, мы, признаться, не поняли, поскольку к уборке городских территорий он не имеет никакого отношения. За чистотой улиц следят МБУ «СМЭУ» и МКУ. За состояние парков и скверов отвечает МБУ «Калугаблагоустройство».

- Есть общественные территории, уборка которых осуществляется согласно графику. Где-то убираются раз в день, раз в два дня, - продолжил Волков. – Мы такие территории отслеживаем, и, если скопление мусора там увеличивается, увеличиваем количество уборок. Мы сейчас всё это дело совместно промониторим, откорректируем, и в ближайшее время однозначно будут улучшения.

На вопрос, когда именно калужанам ждать улучшений, Алексей Волков уточнил: «В течение месяца».