К калужским врачам в Москве стояла очередь

13.06.2019 10:10 1366

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» прошел в конце мая в выставочном зале «Гостиный двор». Регионы России представили свои достижения в сфере медицины. Стенд Калужской области был, по мнению посетителей, одним из лучших.

Гостей выставки впечатлила разработка обнинских ученых - медицинский коллайдер для лечения онкозаболеваний, который производят и поставляют не только в российские клиники, но и за рубеж, например, в Израиль и США. На стенде МНТК «Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Федорова» можно было не только ознакомиться с методами лечения, но и проверить зрение.

Вели прием пациентов и специалисты калужской «Клиники Боли» - нейрохирург А.В. Городнов и сосудистый хирург Е.Г. Федоров. Москвичи с болью в спине и суставах шли на прием к нейрохирургу, приносили свои снимки и результаты МРТ, получали рекомендации. Сосудистый хирург проводил УЗИ-диагностику заболеваний вен и рассказывал пациентам о современных методах лечения варикоза. В «Клинике Боли» используют последние достижения в этой области - комплексную малотравматичную методику (склеротерапия, минифлебэктомия и лазер), которая позволяет привести в порядок всю венозную систему ноги.

Очереди к калужским врачам были огромные. На второй и третий день сработало «сарафонное радио», и поток пациентов увеличился еще больше. Люди приходили и занимали очередь за час до открытия выставки, но попасть на прием смогли далеко не все. За три дня специалисты осмотрели и проконсультировали 200 пациентов, из них 15 готовы приехать в Калугу на операцию и еще 20 – на курс стационарного лечения.

- Вывод можно сделать такой, - прокомментировал ситуацию врач-нейрохирург, руководитель «Клиники Боли» Андрей Владимирович Городнов. - Спрос на качественную медицину превышает предложение даже в очень финансово благополучных регионах. Клиники Боли пока есть далеко не везде, и людям пойти просто некуда. Поэтому пациенты готовы приезжать к нам в Калугу на лечение и операции из других городов, в том числе из столицы, тем более, что наши цены вдвое ниже московских. Спасибо министерству здравоохранения Калужской области за возможность реализовать наши амбиции и помочь людям в решении их проблем.

«Клиника Боли» - динамично развивается и теперь может принимать пациентов как амбулаторно, так и в условиях дневного и круглосуточного стационара. В клинике есть современная гибридная операционная, где проводят малотравматичные операции по поводу грыж межпозвоночных дисков, сдавления нервов, повреждения менисков, деформации стоп, артроза суставов. Специалисты клиники успешно лечат лазером узлы щитовидной железы и варикозное расширение вен. Врачи помогают пациентам с гинекологическими, урологическими, проктологическими и многими другими заболеваниями.

Пока калужские врачи работали у стен Кремля, в социальных сетях развернулась дискуссия о платной медицине. Люди возмущались, что услуги частных клиник могут позволить себе не более 5% населения.

- По этому поводу хочу пояснить, что «Клиника Боли» - это специализированное учреждение, к нам должны попадать только сложные пациенты, которым не может помочь первичное звено, - ответил доктор Городнов. - Мы работаем над тем, чтобы создать систему, чтобы научить неврологов, ортопедов, ревматологов в больницах и поликлиниках области оказывать элементарную противоболевую помощь. Мы проводим конференции и мастер-классы для врачей, и уже есть результаты: врачи учатся ставить правильные диагнозы, делать блокады. Многие люди поправляются на этапе первичного звена, а к нам направляются пациенты с хронической и тяжелой болью. Так устроена система во всем мире. Если же небольшая частная клиника начнет работать по ОМС, то просто не справится с потоком пациентов. К нам приходят не только состоятельные люди, но и пенсионеры, чтобы сделать сложную блокаду или современную операцию. Мы делаем все возможное для медицины нашей Калужской области.

Добавим, что знания, которыми щедро делятся с коллегами врачи «Клиники Боли», обходятся им самим очень недешево. Чтобы научиться делать, например, рентгенконтролируемые блокады, врачу надо пройти 3-4 курса обучения, каждый из которых стоит около 100 тысяч рублей. Тем не менее, специалисты клиники постоянно осваивают и привозят в Калугу новые эффективные методы лечения.

Поздравляем специалистов «Клиники Боли» и всех медицинских работников Калужской области с наступающим профессиональным праздником. Ваша работа одна из самых ответственных и «энергоемких», от нее очень часто зависит человеческая жизнь и ее качество. Благодарим вас за ваш самоотверженный труд. Желаем вам благополучия и здоровья, радости и неиссякаемых душевных сил. Чудеса совершаются вашими руками.

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