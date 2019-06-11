Тульская область формирует единый кадровый актив региона – «Команду развития». Принять участие в проекте может каждый желающий

В Тульской области стартовал уникальный проект, направленный на формирование единой региональной команды управленцев и молодых талантов, создание условий для реализации их возможностей и потенциала. Победители проекта будут рассматриваться при открытии вакансий, организации стажировок и формировании команд, реализующих проекты развития Тульской области.
Экспертную и методологическую поддержку проекта оказывает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской федерации. В рамках проекта предусмотрены треки «Управленческий капитал» – для опытных управленцев в возрасте от 25 до 55 лет и «Таланты» – для студентов, выпускников вузов, аспирантов, молодых специалистов и предпринимателей в возрасте от 22 до 30 лет.
К участию в проекте приглашаются все желающие реализовать себя на благо Тульской области независимо от текущего места работы и проживания. Предложение действительно и для калужан.
Проект будет реализован в два этапа. В рамках первого этапа предполагается проведение открытого конкурса для формирования «Команды развития». На втором этапе для участников «Команды развития» будет проведен комплекс развивающих мероприятий в формате тренингов, мастер-классов и стратегических сессий.
Победители смогут приобрести уникальные знания, получить рекомендации по профессиональному и личностному развитию от ведущих экспертов России, расширить и укрепить связи в профессиональных сообществах, применить свой опыт и таланты для разработки проектов развития Тульской области.
Успейте подать заявку для участия в треке «Команда развития: управленческий капитал» – до 19 июня, для участия в треке «Команда развития: таланты» – до 26 июня на сайте komanda.tularegion.ru
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