Жарка продолжается: знойная погода задержится в Калуге

Первый летний месяц продолжает радовать калужан тёплой погодой. И она на достигнутом останавливаться не собирается. Тепло останется с нами и на этой неделе.
В понедельник, 10 июня, во второй половине дня подойдёт холодный атмосферный фронт, ожидаются небольшие дожди, местами – сильные локальные ливни, грозы. Температура воздуха в Калуге повысится до +28…+30оС, по области – до +32оС. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Во вторник, 11 июня, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью будет +14…+16оС, днем +28…+30оС.
В среду, 12 июня, жара продолжится. Ночью прогнозируется +14…+16оС, днём +28…+30оС. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 12-17 м/с.
В четверг, 13 июня, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Возможны кратковременные локальные дожди с грозами, жара немного спадёт. Ночью столбики термометров покажут +14…+16оС, днём +24…+26оС.
В пятницу, 14 июня, местами по области опять пройдут локальные дожди. Температура ночью ожидается в пределах +12…+14оС, днём +25…+27оС.
О том, какая погода ждёт нас на выходных, читайте на нашем сайте в пятницу, 14 июня.
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