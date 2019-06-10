Главная > Новости > Общество

Калужские законодатели обсудили вопросы подготовки кадров для экономики с коллегами из 7 регионов

10.06.2019 09:58 0 469 Сергей ПЕТРОВ, фото: Законодательное собрание
Калужские законодатели обсудили вопросы подготовки кадров для экономики с коллегами из 7 регионов

6 июня в Калуге состоялось совместное заседание комиссии совета законодателей РФ  по образованию и науке с представителями законодательных органов регионов - членов ассоциации инновационных регионов России (АИРР).

Провела совещание гостья из Томска Оксана Козловская - председатель комиссии и председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин. А перед этим состоялось  подписание соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Калужской области и Законодательной Думой Томской области. Приоритетным направлениями сотрудничества станут реализация нацпроектов, обеспечение социально-экономического и инновационного развития регионов, социальная защита населения, образование и интеллектуальная собственность, а также охрана окружающей среды.

Открывал встречу председатель Калужского Заксобрания Виктор Бабурин. Он обратил внимание, что сегодня во всех отраслях от промышленности до сельского хозяйства требуются квалифицированные работники. Возрастает роль иностранных языков и компьютерной грамотности.

-Новая экономика, которую создал Губернатор области и которая поддерживается партией «Единая РОССИЯ» формирует и новые подходы к обучению.  На период с 2018 по 2024 годы работодателям региона потребуется более 65,5 тыс. работников.  В числе востребованных профессий на первых позициях — высококвалифицированные рабочие для всех отраслей промышленности, строительства и сельского хозяйства, младший медицинский персонал. И эта задача, которую нам приходится решать, - сказал он в завершении.

Заместитель губернатора Геннадий Новосельцев в своем вступительном слове отметил большую работу по развитию образовательной инфраструктуры:

- Предмет нашей особой гордости - экспертное заключение на новый кампус Бауманского университета. Это позволит дополнительно привлечь в регион и преподавателей и студентов.

По видеосвязи к собравшимся обратился первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко. Он отметил, что в комитете в работе находятся 32 законопроекта – 28 из которых касается закона об образовании. Кроме того, Онищенко призвал регионы активно участвовать в обсуждении повышения качества образования, которое состоится 24 июня в Государственной Думе.

В своем выступлении министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев особое внимание уделил вопросам дуального образования:

- Главным заказчиком этой модели обучения выступил «Фольксваген». Со студентами заключаются договоры, и предприятие обеспечивает их стипендией, одеждой, питанием и в дальнейшем их не волнует вопрос трудоустройства.

Однако, по словам министра, здесь есть подводные камни, ведь трудовой кодекс существенно ограничивает практику на предприятиях для несовершеннолетних студентов. Аникеев предложил внести в этот документ, а также в закон об образовании соответствующие поправки. Оксана Козловская, в свою очередь, заверила, что эта инициатива будет разрабатываться и выдвигаться совместно силами АИРР.

В завершении собственным опытом в развитии образования поделились представители Удмуртии, Мордовии, Якутии, Самарской, Тульской и Ивановской областей, а также Пермского края.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото: Законодательное собрание
Тэги: общество законодательное собрание
Еще новости из рубрики «Общество»

Медики продолжают бороться за жизнь малыша из Обнинска 10.06.2019 16:36

«Твари вонючие»: жителей Товаркова и окрестностей снова потравили 10.06.2019 09:24

«Миссис Россия-2019»: красивей калужанки только омичка 07.06.2019 12:10

Я знаю что вы сделаете этим летом 07.06.2019 11:36

Север Калуги останется без воды на все выходные 07.06.2019 08:26

Народные новости
1325 16
Pushnoj
496 2
kubyaka
2190 6
lekby

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 11 июня, 10:00
Выставка животных «Экзоферма»
Панорама, ТЦ
вс 16 июня, 12:00
«Праздник Светлой Троицы»
Центральный парк культуры и отдыха
сб 22 июня, 19:00
Всероссийская акция «Свеча памяти»
Калуга

Для детей

вт 11 июня, 10:00
Честно-честно! Цирк, и только цирк!
Орион, КЗТА
вт 11 июня, 10:00
Спектакль «Серая Шейка»
Калужский театр кукол
чт 13 июня, 10:30
"Танцевальная рапсодия"
Дом музыки
сб 15 июня, 10:30
"Встречи с музыкой"
Дом музыки

Концерты

ср 12 июня, 17:00
Керамика и танец. Посвящение Родену
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
чт 13 июня, 19:00
"Пушкинский венок"
Дом музыки
пт 14 июня, 19:00
«Танго и Джаз» Pasquale Stafano & Gianni Iorio
Филармония
вс 16 июня, 19:00
Дуэт «Вещь в себе»
Небо, антикафе

Кино

Тайная жизнь домашних животных 2
Люди Икс: Тёмный Феникс
Годзилла 2: Король монстров
Аладдин
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Сегодня 16:45
Новости компаний

Горячая распродажа Интернета в Макснет!

МегаФон внедрит цифровые решения в Калужской области

МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк Сегодня 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк 22 мая 2019 15:40

Новости партнеров

Купить инвестиционные монеты С монетами по жизни

Привычки, которые помогают тратить меньше денег

Как появились синие, чёрные и радужные розы?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.