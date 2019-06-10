Калужские законодатели обсудили вопросы подготовки кадров для экономики с коллегами из 7 регионов

6 июня в Калуге состоялось совместное заседание комиссии совета законодателей РФ по образованию и науке с представителями законодательных органов регионов - членов ассоциации инновационных регионов России (АИРР).

Провела совещание гостья из Томска Оксана Козловская - председатель комиссии и председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин. А перед этим состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Калужской области и Законодательной Думой Томской области. Приоритетным направлениями сотрудничества станут реализация нацпроектов, обеспечение социально-экономического и инновационного развития регионов, социальная защита населения, образование и интеллектуальная собственность, а также охрана окружающей среды.

Открывал встречу председатель Калужского Заксобрания Виктор Бабурин. Он обратил внимание, что сегодня во всех отраслях от промышленности до сельского хозяйства требуются квалифицированные работники. Возрастает роль иностранных языков и компьютерной грамотности.

-Новая экономика, которую создал Губернатор области и которая поддерживается партией «Единая РОССИЯ» формирует и новые подходы к обучению. На период с 2018 по 2024 годы работодателям региона потребуется более 65,5 тыс. работников. В числе востребованных профессий на первых позициях — высококвалифицированные рабочие для всех отраслей промышленности, строительства и сельского хозяйства, младший медицинский персонал. И эта задача, которую нам приходится решать, - сказал он в завершении.

Заместитель губернатора Геннадий Новосельцев в своем вступительном слове отметил большую работу по развитию образовательной инфраструктуры:

- Предмет нашей особой гордости - экспертное заключение на новый кампус Бауманского университета. Это позволит дополнительно привлечь в регион и преподавателей и студентов.

По видеосвязи к собравшимся обратился первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко. Он отметил, что в комитете в работе находятся 32 законопроекта – 28 из которых касается закона об образовании. Кроме того, Онищенко призвал регионы активно участвовать в обсуждении повышения качества образования, которое состоится 24 июня в Государственной Думе.

В своем выступлении министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев особое внимание уделил вопросам дуального образования:

- Главным заказчиком этой модели обучения выступил «Фольксваген». Со студентами заключаются договоры, и предприятие обеспечивает их стипендией, одеждой, питанием и в дальнейшем их не волнует вопрос трудоустройства.

Однако, по словам министра, здесь есть подводные камни, ведь трудовой кодекс существенно ограничивает практику на предприятиях для несовершеннолетних студентов. Аникеев предложил внести в этот документ, а также в закон об образовании соответствующие поправки. Оксана Козловская, в свою очередь, заверила, что эта инициатива будет разрабатываться и выдвигаться совместно силами АИРР.

В завершении собственным опытом в развитии образования поделились представители Удмуртии, Мордовии, Якутии, Самарской, Тульской и Ивановской областей, а также Пермского края.